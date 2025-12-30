โดม ปกรณ์ โดนอีก เจอขุดโพสต์ไม่ให้เกียรตินักแสดงสาวญี่ปุ่น ‘ถามหารหัส-อยากเปิดวาร์ป’ ชาวเน็ตลั่น! นิสัยชายแท้ ผิดหวังคิดแต่เรื่องใต้สะดือ
กลายเป็นดราม่าสนั่นส่งท้ายปี หลัง โดม ปกรณ์ ลัม เข้าไปคอมเมนต์แรงกับภาพ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาว คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ ในเพจของ ดิว วีรวัฒน์ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมาก ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาขอโทษต่อการกระทำดังกล่าว พร้อมยอมรับว่าเป็นคนเขียนเองโดยที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงในภาพเป็นใคร ประกอบกับตัวเองกำลังกึ่มๆ เนื่องจากเมื่อคืนมีปาร์ตี้เลี้ยงปีใหม่
ในขณะที่ทางพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันดำเนินการฟ้อง โดม ปกรณ์ โดย นายภัชริ นิจสิริภัช กรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พ.ร.บ.คอมและคุกคามทางเพศ”
ล่าสุดโดนอีกเมื่อ ชาวเน็ตใน X (ทวิตเตอร์) ขุดภาพที่ หนุ่มโดม ได้นำมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นภาพของนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่น ในภาพระบุข้อความ “เผยมาให้ได้เห็นกันแล้ว Kamen Rider Eins ไรเดอร์หมายเลข1 เวอร์ชั่นผู้หญิง โดยคุณ Amane Tensho วัย 20 ปี”
โดย โดม ได้เขียนแคปชั่นกำกับ “ชุดสวยมาก ว่าแต่เรื่องนี้รหัสอะไรครับ” นอกจากนี้ยังได้โพสต์ภาพที่มีข้อความ “วาร์ปกูอยู่ไหน” เพิ่มเติมในคอมเมนต์ ซึ่งในตอนนั้นได้มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงเตือนสตินักร้องหนุ่มต่อการเขียนข้อความในโพสต์ดังกล่าว
อาทิ เวลาเจอสาว JP มึ-ต้องทักทุกคนว่ามีรหัสไหมงี้เหรอ ไม่ใช่ทุกคนเล่น AV หมดนะ แยกแยะกันหน่อย, อันนี้นักแสดงจริง จาก Kamen rider ของญี่ปุ่นนะครับ, ลบโพสต์หรือ edit เถอะค่ะพี่ ถือซะว่าเพื่อภาพลักษณ์ของพี่เอง เพราะน้องเขานักแสดงไรเดอร์จริงๆ พ่อน้องก็เป็นตำนานมาสไรเดอร์เหมือนกัน เห็นแล้วเสียใจแทนนะ ถ้าคิดแต่เรื่องอย่างว่ากับเด็ก20 ที่เขาไม่ได้ไปทำอะไรแนวนั้น,
ขวัญใจผมยุค90s เลย ไม่น่าเชื่อว่าสมองพี่โดม จะหยุดพัฒนาอยู่ในยุคนั้น เศร้า, ตลกบางเวลาก็ดี คุณรู้รึป่าวว่านักแสดงจริง และเป็นลูกของนักแสดงหมายเลข 1 อิจิโกะจริงๆ, ก็ไม่คิดว่าคนระดับคุณโดมจะจิตใจมุ่งแต่เรื่องหนัง AV ทั้งๆที่เขาเป็นนักแสดงจริงๆ ไม่ได้เป็นนางเอก AV แถมเขายังเป็นลูกสาวของคนที่แสดงเป็นไรเดอร์ V1 ด้วย บอกตรงๆ ว่าผิดหวัง,
ไม่มีวาร์ปจ้าาา นักแสดงหญิงญี่ปุ่น ไม่ใช่ดารา AV ไปเสียทั้งหมดเด้อ ให้เกียรติเขาด้วย, อีกครึ่งเดือนก็จะหมดปี 2025 แล้วนะคะ ทั้งที่เขาเป็นนักแสดง Kamen Rider แท้ๆ ยังจะมาเล่นมุขแบบนี้อยู่อีก ไม่ก้าวข้าม ไม่เรียนรู้ หรืออะไรสักหน่อยเลยเหรอคะ เราว่าคุณโดมก็โตพอจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วนะคะ แต่ก็ยังเล่นมุขแบบนี้ ไตร่ตรองให้สมกับอายุหน่อยเถอะค่ะ เป็นต้น
ทว่า ทางนักร้องหนุ่ม ไม่ได้ลบโพสต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ก่อนที่จะมีคนนำมาโพสต์ใน X อีกครั้ง พร้อมเขียนข้อความว่า “ขอแปะวีรกรรมแกหน่อย น้องในรูปเป็นลูกสาวของคนเล่นวีหนึ่งที่ตอนนี้ได้เดินตามรอยพ่อ เล่นเป็นคาเมนไรเดอร์แล้วครั้งแรก แต่กลับโดนดาราสั-ด-นชายแท้เห็นสาวญี่ปุ่นก็ต้องคิดแต่เรื่องใต้สะดือ ถามว่ารหัสอะไร ทุเรศ ตัวเองเป็นดารา นักแสดง อาชีพเดียกันแท้ๆ”
ขอบคุณที่มา FB : Dome Pakorn Lam