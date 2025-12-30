นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต “พี สะเดิด” เล่นใหญ่ชวนซูเปอร์สตาร์ระดับฮอลดาราฮอลลีวูด “จา พนม ยีรัมย์ ชื่อใหม่ ทัชชกร” ร่วมกันกระจายความสุขส่งท้ายปี ให้กับพี่น้องคนไทยที่งาน “khonkaen countdown 2026”
โดยงานขอนแก่นเค้าท์ดาวน์ปีนี้ เทศบาลฯได้นำแนวคิดการจัดงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ที่จะเป็นศูนย์รวมของคนขอนแก่นในการที่จะเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคนทุกเพศทุกวัย
ภายใต้แนวคิด “ECOSYSTEM” ดำเนินกิจกรรมที่สื่อถึง ทุกชีวิตเชื่อมโยงกัน เมือง ธุรกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนและเป็นการเฉลิมฉลองที่เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ที่สวยงาม
กิจกรรมภายในงาน “khonkaen countdown 2026” วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางประตูเมืองขอนแก่น นักท่องเที่ยวที่มาร่วมจะได้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวง การชมการแสดงโคฟเวอร์แดนท์ จากทีมเยาวชนในชุมชน การร่วมสนุกสนานกับการแสดงศิลปิน ชื่อดังชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็น พี สะเด็ด, มิสเตอร์ทีม, อนาโตมี่ แรบบิท, วงศรีพัชรินทร์แบรนด์ จาก มทบ.23 และ จา พนม จะมาร่วมขับร้องและโชว์การแสดงศิลปะการต่อสู้ ร่วมกับ พี สะเดิด เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป