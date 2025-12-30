กินข้าวด้วยกันส่งท้ายปีแม่ลูกหยอกล้อเล่นกันสนุกสนาน กุ้งพลอย ถาม น้องวีจิ ขอจีบปะป๋า หนุ่ม ศรราม ได้มั้ย ฟังคำตอบชัดๆจากลูกสาว
ได้มีเวลาร่วมกับลูกสาวในช่วงส่งท้ายปี กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ ไลฟ์สดขณะไปกินข้าวกับ น้องวีจิ ลูกสาวและมีโมเมนต์หยอกล้อเล่นกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนานตลอดเวลา
โดยตอนหนึ่งก็เล่นเป็นเพื่อนกัน มีแม่เป็นเพื่อน แม่ขอให้เพื่อนอวยพรพี่ๆช่วงปีใหม่ น้องวีจิ ก็ขอให้พี่ๆ เดินทางปลอดภัย มีเงินมีทอง พร้อมทั้งอวยพร แม่กุ้งพลอยและเพื่อนกุ้งพลอยให้มีความสุขด้วย ด้านแม่กุ้งพลอยก็อวยพรลูกสาว
เมื่อ กุ้งพลอย ถาม น้องวีจิ ลูกสาว ขอจีบปะป๋า หนุ่ม ศรราม ได้มั้ย
ทั้งนี้ในไลฟ์ กุ้งพลอย ยังได้พูดขึ้นมาว่า
กุ้งพลอย : ขอให้เพื่อนโตมา ไม่ต้องมีแฟน
น้องวีจิ : หนูไม่มีอยู่แล้ว แต่คนนี้บอกจะมี (ชี้ไปที่แม่)
กุ้งพลอย : (หัวเราะ) มีคือปะป๋าไง จีบปะป๋าได้เปล่าล่ะ ยังไงปะป๋าก็ไม่มีแฟนอยู่แล้ว พ่อเธออะ
น้องวีจิ : (ส่ายหัว) ไม่ได้…จะมีหนูคนเดียว
กุ้งพลอย : นี่เป็นเพื่อนไง เพื่อนเธอก็ต้องจีบพ่อเธอได้
น้องวีจิ : ไม่ได้
กุ้งพลอย : อ้าว ไม่ได้ด้วย นี่อุตส่าห์เปลี่ยนฐานะจากแม่แล้วนะ เพราะแม่จีบไม่ได้แน่นอน ก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนไง ได้ปะ เป็นเพื่อนแล้ว เป็นแม่ แม่ไม่จีบแล้ว ตอนนี้เป็นเพื่อนวีจิ จีบได้มั้ย
น้องวีจิ : ยืนสิ ยืนก่อน เป็นเพื่อนใช่ไหม (ออกมายืนข้างกัน ทำท่าวัดส่วนสูง) เนี่ยๆ ถ้าเป็นเพื่อนต้องเท่ากับหนูสิ ห้ามแบบนั้นสิ ย่อไม่ได้
กุ้งพลอย ถามย้ำอีก : จีบพ่อวีจิได้มั้ยเพื่อน
น้องวีจิ ก็ตอบย้ำชัด : ไม่ได้
จากนั้นมีช่วงที่ หนุ่ม ศรราม ขับรถมารับ น้องวีจิ ลูกสาวกลับบ้าน กุ้งพลอย ได้ไหว้สวัสดีอดีตสามี พร้อมทั้งบอกว่า สวัสดีปีใหม่ ก่อน หนุ่ม ศรราม จะขับรถกลับไป
ที่มา กุ้งพลอย
ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68