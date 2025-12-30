ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น! ต๊อด ปิติ สามีนางเอกดัง นุ่น วรนุช โพสต์ข้อความเดือดชวนสะดุ้ง เตือนสติการใช้ชีวิต ชาวเน็ตเห็นด้วย-พร้อมใส่ใจ
อยู่ๆ ก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อนักธุรกิจหนุ่ม ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี สามีนางเอกชื่อดัง นุ่น วรนุช ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Piti Bhirombhakdi ในทำนองเตือนสติการใช้ชีวิตและเรื่องเงินทอง
โดยมีเนื้อหาว่า “เวลาคุณไปด่าคนอื่น มันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้น รู้ยัง” และ “อย่าให้เงินมันเข้าตา…จนลืมคำว่าถูกต้อง จำไว้ เราไม่ใช่คนเดียวที่มีเงินนะ น้องๆ”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันใส่ใจและเห็นด้วยสิ่งที่ หนุ่มต๊อด โพสต์ไว้ อาทิ อุ้ย ใครเปรี้ยวคุณ ปิติ ครับ, จริงครับ เงินมันหอมหวานแต่มันต้องได้มาอย่างถูกต้องครับ, โดนใจมากครับเฮีย, เงินเข้าตา แถมใจบอดอีกยิ่งแย่เลยครับ, ถ้าเป็นเพื่อนผม ผมก็จะเตือนเขาอยู่ครับ, เออ ก็จริงของเฮีย นะ เผื่อใครยังคิดไม่ออก เป็นต้น
ขอบคุณที่มา FB : Piti Bhirombhakdi