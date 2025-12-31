ถึงกับลั่นใหญ่กว่าเพชรมึงค่ะ! ดีเจดาว มาอวดเพื่อนสนิทหลังถูกขอแต่งงาน เจอ ปุยฝ้าย เซอร์ไพรส์อวดลูกในท้อง ถึงกับดมรักแร้พิสูจน์ได้ลูกสาวลูกชาย แห่ยินดีกันลั่นโพสต์ ช่วยลุ้นมานาน
ปุยฝ้าย เอเอฟ หรือ ปุยฝ้าย ณัฎฐพัช โพสต์คลิปน่ารักเซอร์ไพรส์ทั้งเพื่อนรักและเปิดตัวลูกน้อยในครรภ์มาแล้วหลังจากลุ้นรอมานาน
ปุยฝ้าย เซอร์ไพรส์กลับ ดีเจดาว มาอวดแหวนเพชร ได้เป็นน้าแล้ว
ขณะ ดีเจดาว หรือ ดาวโอเกะ เอาแหวนเพชรมาแจ้งข่าว แกงส้ม ขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวดีด้วยว่า “เพื่อนสนิทผลัดกันอวด เสมอกันหนึ่ง-หนึ่งค่าาาา เบบี๋มาแล้วค่าทุกคนนนนนน”
โดยในคลิปมีการโชว์ภาพอัลตราซาวด์ มาเซอร์ไพรส์เพื่อนสนิท ที่พอเห็นชัดๆ ดีเจดาวก็กรี๊ดลั่นเลย โดย ปุยฝ้าย ยังแซวเพื่อนว่า “ใหญ่กว่าเพชรมึงอีกค่ะ , รีบตามมา”
ดีเจดาว ดมรักแร้ ปุยฝ้าย พิสูจน์ได้ลูกสาวหรือลูกชาย
ด้าน ดีเจดาว ก็กรี๊ดลั่น “กูเป็นน้าแล้ว” ก่อนจะยกรักแร้สาวฝ้ายพิสูจน์ตามความเชื่อ พร้อมทั้งฟันธงว่าหลานผู้หญิง ซึ่ง สาวฝ้ายก็ได้โชว์ท้องที่ตั้งครรภ์ลูกน้อย ซึ่งหน้าท้องยื่นออกมาแล้ว พร้อมทั้งข้อความว่า “ฝ้ายและสามีเลือกจะไม่ดูเพศก่อน เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกัน”
ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ เอมี่ กลิ่นประทุม ก็กรี๊ดเช่นกันบอกว่า ว้ายยยยยยยยยย ดีใจด้วยยยยยย , แก้ม วิชญาณี ก็บอกว่า อร้ายยย ยินดีด้วยนะคะพี่ฝ้าย , แอร์ ภัณฑิลา ก็คอมเมนต์ กรี้สสสสส… ประกาศล้าวววว ต้าวก้อนของป้า เป็นต้น
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ที่มา ปุยฝ้าย
ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68