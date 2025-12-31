เติร์ด Tilly Birds โพสต์ซึ้ง! ครบรอบ 5 ปีที่ครอบครัวจากไป เผยเรื่องจุกหัวใจ คนตำหนิโหนความตาย ‘พ่อ-แม่’ เขียนเพลงหากิน

นักร้องหนุ่มชื่อดัง เติร์ด Tilly Birds ใช้โอกาสในวันส่งท้ายปี 2568 เขียนข้อความซึ้งถึงครอบครัวที่จากไป ซึ่งครบรอบ 5 ปีแล้ว พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังเผยเรื่องจุกหัวใจ หลังมีคนเคยตำหนิว่าโหนความตายของพ่อแม่มาเขียนเพลงหากิน

โดย เติร์ด โพสต์ว่า เราอาจจะรู้สึกไปคนเดียวก็ได้ว่าเลข 5 หรือ 10 มันดูเหมาะเป็นพิเศษกับคำว่า ‘ครบรอบ’ เลยขอเขียนบันทึกไว้หน่อย ปีนี้ครบรอบ 5 ปีที่ครอบครัวเราจากไป 2563 กุชชี่ (หมา) 28.03.63, แม่ 03.06.63, ป๊า 28.12.63 ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง

เบญจเพส (25) อาจจะคือเหตุผลหรือเปล่าที่ทุกอย่างเกิดขึ้น เราไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ คือเราเข้าใจแทบทุกคน ทุกตัวละครในหนัง ที่ต้องเสียสมาชิกสำคัญของครอบครัวไป ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน ตอนนั้น 1 วันหลังจากที่เสียป๊าไปในช่วงปลายปี เราเขียนไว้ว่า “ปีนี้คือปีที่แย่ที่สุดในชีวิต” พวกเขาทำให้เราไม่เคยขาดความรัก ความอบอุ่น

คิดถึงเวลาป๊าแซวแม่ แม่แซวป๊า ตลกเหมือนใน sit-com เราหัวเราะ มีความสุข และพวกเขาทำให้เรารู้ว่า คนที่รักกันมา 30 ปี ถึงแม้จะผ่านทางขรุขระกันมาบ้าง แต่สุดท้ายปลายทางที่สุด เขารักกันที่สุดจริงๆ เราเลยยังเชื่อในรักอยู่ต่อไปอย่างงมงาย เพราะเราคงรักใครเหมือนที่ป๊ารักแม่ และที่แม่รักป๊า

ก่อนป๊าไป เขาบอกเราว่า “เติร์ดเก่งแล้ว ไม่มีป๊าก็อยู่ได้” 5 ปีผ่านมาก็อยู่ได้ (ได้อยู่ ฮ่าๆๆ) สิ่งที่ ป๊า-แม่ เคยทำให้เราด้วยความรักอย่างไร้เงื่อนไข เราได้ลองทำเองบ้าง เหนื่อยใช้ได้ แต่ค้นพบด้วยว่าชอบทำความสะอาด จัดของ

แต่จะให้ผ่านมรสุมทุกอย่างมาคนเดียว ไม่ได้หรอก เพราะหาก Batman ขาด Alfred หรือ Harry ขาด Ron – Hermione ไม่ได้ฉันท์ใด เราก็ขาด Tilly Birds, เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และสมาชิกครอบครัว เกตุเลขา ที่ยังเหลืออยู่ ไม่ได้ฉันท์นั้น

ชีวิตยังปรานีกับเราอยู่ที่ยังเก็บคนเหล่านี้ไว้เพื่อเตือนสติเรา เวลาที่ประสาทรับประทาน หรือจิตใจวุ่นวายสับสน ไม่ว่าจะจากเรื่องใด ที่ได้ถาโถมเข้ามาตอกตำใจให้เจ็บ พวกเขาเหล่านี้ช่วยดึงสติของเรากลับเข้าสู่ร่าง ขอบคุณทุกคนและขอโทษ ถ้าเราเคยทำให้ลำบากใจ ไม่ว่าจะคำพูดไหน การกระทำใด ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน

สุดท้าย เราอยากขอโทษทุกคนที่เราเคยทำให้รู้สึกไม่ชอบ หรือไม่พอใจ กับการที่เราพูดถึง ป๊า-แม่ อยู่บ่อยๆ เรามานั่งสะท้อนความคิดตนเอง ขุดค้นลงไปในใจว่า ทำไม คำตอบเดียวเลยคือ เราไม่อยากให้พวกเขาสูญหายไปจากความทรงจำ

เคยมีคนตำหนิเรา ประมาณว่า “โหนความตายของพ่อแม่มาเขียนเพลงหากิน” รุนแรงกับใจเรา จุก แต่เราไม่เคยมีเจตนาแบบนั้นเลย ไม่รู้จะทำให้ทุกคนเชื่อได้แค่ไหน เพราะเราตั้งใจเขียนให้พวกเขาจริงๆ และในทางหนึ่งให้ตัวเองด้วย เพราะเวลาเราต้องระบายสิ่งที่มันหนักในใจ การลงมันไปกับเนื้อเพลง มันช่วยบำบัดให้ใจเราโล่ง

เพลงแรกที่เราได้เขียน บิลลี่ทำ demo ดนตรีเพลงหนึ่งขึ้นมา เราใช้ความรู้สึกเขียนไป (Heart In A Cage) เพื่อแสดงในสิ่งที่คำพูดปากเปล่าไม่มีพลังมากพอ ต้องให้เพลงพูดแทน มันช่วยบำบัดความรู้สึกเรา เพลง ‘ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then)’ คือ 1 ในเพลงเหล่านั้น

เนื้อเพลงนี้ เราได้มาตอนบวชหน้าไฟให้ป๊า (ตอนนั้นต้องตื่นเช้ามาก นอนไม่หลับ) เรานั่ง หลับตา นึกถึงทำนองที่ไมโลเขียนมาในเพลงที่ไร้เนื้อ และเริ่มลองใส่เนื้อเพลงในหัวลงไปจนจบท่อน ขอบคุณทุกคนที่อ่านจบ อีก 5 ปี ไว้กลับมาเขียนใหม่นะ สวัสดีปีใหม่ฮะ”

ขอบคุณที่มา IG : 2nd__4th

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