วีณา / เปิดศักราชต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2569 รายการ “ตีท้ายครัว” ขอประเดิมเทปแรกของปี ด้วยเรื่องราวแห่งความพยายาม ความอดทน และการไม่ยอมแพ้ ของหญิงสาวที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “สมมง!”

วีณา

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2568 และรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาล 2025 ที่สุด!! และในวันนี้ “ตีท้ายครัว” พร้อมเปิดเผยการเดินทางของ “วีณา ซิงห์” ผู้หญิงที่ล้มมาแล้วหลายครั้ง แต่พร้อมลุกขึ้นด้วยกำลังใจที่มากขึ้นทุกครั้ง และคุณแม่ที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่ทุกมวลของการต่อสู้บนเวทีนางงาม

วีณา

จากเวทีที่เคยถูกตั้งคำถาม ถูกวิจารณ์ และต้องแบกรับแรงกดดันรอบด้าน สู่การต่อสู้กับตัวเองในทุกวัน วีณาเปิดใจเล่าทุกบทเรียน ทั้งน้ำตา ความท้อ และพลังใจที่ทำให้เธอยืนหยัดเดินต่อ จนในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็ถูกพิสูจน์ด้วย “มงกุฎ” ที่รอคอย

วีณา

“ตีท้ายครัว” จะพาไปบุกห้องนอนส่วนตัว เจาะลึกเบื้องหลังเส้นทางของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่สวย แต่แกร่ง อดทน และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา พร้อมส่งต่อพลังบวก เติมไฟให้กับทุกคนในช่วงเริ่มต้นปี ว่า…ถ้ายังไม่ถึงเส้นชัย ก็แค่ยังไม่ถึงเวลา อย่าเพิ่งตัดสินคำว่านั้นคือความล้มเหลว

วีณา

มาเติมพลังใจ ปลุกความมุ่งมั่น ไปกับ วีณาและต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน ในรายการ
“ตีท้ายครัว” ดูสดพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 ดูย้อนหลัง ย้อนหลังทาง 3Plus และ YouTube: NGOA TV

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