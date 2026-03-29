คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวเกาหลีใต้คนดัง ‘พี่ฮง’ หรือ ‘อิลฮงมิน’ (ILL Hong Min) ท้าฝีมือ ชิมลางงานแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกใน “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” ผลงานการกำกับฯ ของ ‘อี๊ด’ สมพงษ์ คุนาประถม หรือ ‘อี๊ด โปงลางสะออน’

โดยวันนี้เจ้าตัวได้มาเผยถึงการแสดงในภาพยนตร์ครั้งแรก

ซุปตาร์บันเทิง

สิ่งที่ยากที่สุดในการมาเล่นหนังเรื่องนี้?

ฮง – “คือการพูดภาษาไทยไม่ให้ชัดครับ ทั้งที่จริงๆ บางคำผมพูดชัดอยู่แล้ว พอต้องตั้งใจให้พูดไม่ชัดมันยากมาก”

เล่นกับนางเอก (สแน็ก อัจฉรีย์) เคมีเป็นยังไงบ้าง?

ฮง – “ดีเลยครับ เขาเป็นคนมีเสน่ห์หลายๆ ด้าน ตั้งใจมากกับบทนี้ นิสัยน่ารัก ก่อนแสดงก็มีเวิร์กช็อปกัน พอเจอสแน็กรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่คล้ายผม เราซ้อมบทและการแสดงด้วยกันก็เลยสนิทกันครับ”

ซุปตาร์บันเทิง

คิดจะจีบสแน็กจริงๆ ด้วย?

ฮง – “ใช่ครับ น่าจะเป็นความคิดที่กลัวไม่อิน ผมไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงมากนัก เลยคิดว่าลองจีบจริงไหมจะได้อิน แต่ก็เป็นความคิดที่เว่อร์ไปหน่อย (ยิ้ม) เลยเลือกที่จะเล่นไปตามบทมากกว่า”

เข้าฉากกับพี่หม่ำด้วย เล่าบรรยากาศตอนถ่ายทำให้ฟังหน่อย?

ฮง – “ตำนานเนอะ ในมุมผมพี่หม่ำเป็นคนที่จริงจังกับการถ่ายทำ ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากพี่หม่ำ เวลาอยู่นิ่งๆ ก็นิ่งมาก แต่พอแอ๊กชั่นปุ๊บเขารู้ระบบหมด รู้มากกว่านักแสดงนำอีกซึ่งก็คือผม (หัวเราะ) พี่หม่ำเป็นคนน่ารักครับ วันแรกที่เจอพี่หม่ำ รู้สึกว่าเขาตลก แต่อีกมุมหนึ่งเขาดูเป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่ มีออร่า

ซุปตาร์บันเทิง

ผมเจอพี่หม่ำแค่ซีนเดียว แต่ซีนนั้นถ้าไม่ใช่พี่หม่ำอาจจะใช้เวลานาน เพราะเป็นซีนที่วุ่นวาย แต่พี่หม่ำเข้าฉาก แป๊บเดียวเสร็จ อัจฉริยะมาก เขารู้ว่าฉากนี้ต้องการอะไรและขาดอะไร เขาทำงานเร็วมาก เหมือนเขาช่วยพี่อี๊ดเยอะมาก แค่ฉากเดียวผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่เชื่อถือได้ครับ”

ซุปตาร์บันเทิง

การทำงานกับพี่อี๊ด ผู้กำกับฯล่ะ?

ฮง – “พี่อี๊ดเป็นคนชิลแต่คิดเยอะ เพราะรายละเอียดเยอะ อาจเป็นหนังเรื่องแรกของเขาด้วย ดูออกว่าตื่นเต้นและจริงจังกับหนังเรื่องนี้มาก เขาบอกว่าถ้าหนังออกมาดีก็อยากทำภาค 2 ผมชอบพี่อี๊ดมากๆ เขาจีเนียส ความเป็นผู้นำของเขาดีมาก พี่อี๊ดเป็นคนที่อบอุ่น มีน้ำใจ มันทำให้นักแสดงตั้งใจ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ”

ซุปตาร์บันเทิง

หนังเรื่องนี้พูดถึงคนทำงานไกลบ้าน คล้ายชีวิตฮงไหม?

ฮง – “จริงๆ ผมเข้าใจมุมมองคนไทยที่อยู่เกาหลี และคนเกาหลีที่อยู่ไทยครับ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ก็ยังมีความคล้ายกัน ผมเข้าใจว่าคนไทยที่อยู่เกาหลีต้องการอะไร เขาอาจจะรู้สึกแย่ บางทีก็โดนบูลลี่ เพราะตอนเด็กๆ ผมก็เคยโดนคนไทยบูลลี่ ผมอยู่เมืองไทยมา 11 ปีแล้ว คนไทยจะบูลลี่คนเกาหลีแบบเฟรนด์ลี่ เขาอาจจะแซวเล่น แต่ผมรู้สึกจริงจัง เพราะผมอยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อนที่เปิดใจคุยด้วยได้ แต่พอสนิทกันเราถึงเข้าใจ ในทางกลับกัน คนไทยที่อยู่เกาหลีอาจโดนแซวเล่นเหมือนกัน แต่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจครับ

ซุปตาร์บันเทิง

ในส่วนของคนที่เคยได้รับข่าวสารต่างๆ จากทางเกาหลีในหลายๆ เรื่อง หลายข่าวอาจไม่จริงก็ได้ อาจมีอะไรมากกว่านั้น จริงๆ แล้วมันมีหลายด้าน เลยอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้กันครับ”

ทำไมต้องไปดูหนังเรื่องนี้?

ฮง – “ผมว่าหนังเล่าเรื่องประเด็นแบนนี้ที่เมืองไทยไม่มีมาก่อน เรื่องนี้อาจจะเซ้นซิทีฟทั้งเกาหลีกับไทย แล้วก็เซ้นซิทีฟมากที่สุดสำหรับคนไทยที่ยังทำงานอยู่ที่เกาหลี จริงๆ ผมอยากให้เขาดูหนังเรื่องนี้เพราะเขาอาจจะอินมากกว่าพวกเรา ผมไม่ได้มองว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือหนังรัก แต่เหมือนเป็นสารคดีมากกว่า เพราะมันมาจากเรื่องจริงด้วย

ซุปตาร์บันเทิง

ยังไงก็ฝาก หนัง อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า ด้วยนะครับ เป็นหนังเรื่องแรกที่พี่อี๊ดกำกับฯและเป็นหนังเรื่องแรกของผม อยากให้ทุกคนไปดูมากๆ ฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ครับ”

จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล

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