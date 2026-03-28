มะตูม แนะอย่าตื่นวิกฤต เพิ่งบินจากเกาหลีกลับมาเมืองไทย วิกฤตน้ำมันที่นั่นยังปกติ ไม่เห็นมีการต่อคิวเข้าปั๊ม แต่แนะเก็บเงินไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะไม่รู้ว่าในอนาคตต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้ตอนนี้หรือเปล่า
พิธีกร-นักแสดง มะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร มาร่วมงานเปิดตลาด “AumAum” ครั้งที่ 8 ณ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ปัญหาน้ำมันเมืองไทย หลังจากเพิ่งบินกลับมาจากเกาหลีที่เห็นมาทุกอย่างยังเป็นปกติ
“วิกฤตน้ำมันที่เกาหลีเหรอ ไม่เห็นเขาต้องมีการต่อคิวเข้าปั๊มอะไรเลย ทุกอย่างปกติที่ตูมเห็นนะครับ แต่ตูมอาจจะไม่ได้ไปโซนที่เขาเติมกัน เพราะว่าตูมอยู่ในเมือง ก็ไม่เห็นนะ ทุกอย่างสถานการณ์เหมือนจะปกติ แต่เพียงแค่สัปดาห์ที่ตูมไปมันเป็นมหกรรมใหญ่ของเขา ก็คือ BTS กลางกรุงโซลครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าคนเยอะ แต่ถ้าเรื่องของวิกฤตน้ำมันตูมยังไม่เห็นที่เกาหลีนะครับ”
“ตูมมองว่ามันเป็นสงครามโลก มันเกิดวิกฤตและผลกระทบทุกประเทศอยู่แล้ว อยู่ที่การบริหารและจัดการแต่ละประเทศมากกว่า เท่าที่เห็นด้วยตาเนื้อที่เกาหลี คนที่โน่นน่าจะยังปกติอยู่ อย่างน้อยก็ปกติมากกว่าหลายๆ ประเทศในโซนเอเชียครับ”
“คือจริงๆ ตูมใช้รถไฟฟ้า ตูมก็เลยไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องไปต่อคิวอะไรขนาดนั้น แต่เผอิญเพิ่งซื้อรถให้คุณแม่วันเกิด แล้วก็ต้องใช้น้ำมันเหมือนกัน ก็เห็นอยู่ว่าสถานการณ์น้ำมันบ้านเรา คือตอนแรกต้องกักตุน ตอนนี้ไม่ต้องกักตุนแล้ว แต่แค่ราคามันขึ้น ก็สวิงไปมา จริงๆ ตูมมองว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็สวิงตามอารมณ์คนไทยนะ”
“ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจครับ ต้องยอมรับว่ามันเป็นสัญญาณสำหรับคนทำธุรกิจอย่างเรา มันไม่ใช่ว่าน้ำมันขึ้น แล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้จะไม่ขึ้นไง เพราะฉะนั้นตูมอยากบอกทุกคนด้วยความปรารถนาดีเลย ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ทำงานอะไร ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ แต่เก็บเงินไว้ให้ได้มากที่สุด ตอนนี้สิ่งที่มีมูลค่าที่สุดคือเงิน เก็บไว้ให้ได้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้ตอนนี้หรือเปล่า”
กลัวมั้ยว่าจะกระทบกับธุรกิจเรา?
“เอาจริงๆ ตูมก็กลัวครับ กล้ายอมรับเลยว่าเรากลัวนะ จริงๆ พอเราทำตลาดด้วย มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าต้องรัดเข็มขัด คือตอนนี้ยอมรับว่าคนไทยไม่กล้าใช้เงินแล้วพอมีเรื่องนี้เข้ามา แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของแทบไม่ได้ เพราะตอนนี้คนขายเยอะกว่าคนซื้อ Demand กับ Supply มันไม่ Support กันเหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นตอนนี้คือมีสติ ไม่ต้องตื่นตระหนก แต่อย่าประมาทดีกว่าครับ”
ท่านสว. บอกว่าให้ประชาชนหันมาปลูกผักเลี้ยงไก่ในครั้วเรือน?
“ต้องหันมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังชีพกันไหม ตูมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จริงๆ ระบบการจัดการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แล้วแต่ดุลยพินิจและวิจารณญาณของทุกคนเลย บางคนก็โอเคทำตาม แต่บางคนถ้าไม่สะดวกทำตาม มันก็ควรจะมีทางออกให้กับคนไทยทั้งประเทศมากกว่านี้”
“ตูมมองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราต้องอดทนอยู่แล้ว ยิ่งเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ด้วย ยิ่งต้องอดทนระดับหนึ่งเลย สังเกตไหมไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เกี่ยวกับโลกก็ตาม บ้านเราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงหลายๆ ด้าน อย่างยุคตูมที่โดนก็เรื่องโควิด มันจะมีอะไรก็ตามที่เป็นแผลใหญ่ของประเทศหรือของโลก ประเทศไทยจะได้เป็นด่านหน้าในเรื่องของการแบกรับอยู่แล้ว เพราะว่าชุดข้อมูลของเราและความเข้าใจของคนในประเทศเรามันอาจจะยังไม่ได้ Sync กับสิ่งที่มันเป็น International News มากกว่า”
“อย่างถ้าเกิดตูมเปรียบเทียบกับประเทศที่ตูมไปมา ตูมไม่ได้บอกว่าประเทศใครดีกว่าใคร ตูมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะครับ ประเทศตูมก็มีดีเหมือนกัน คือตูมไปที่ไหน ตูมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าตูมเป็นคนไทย ตูมไม่ได้รู้สึกเขินอายอะไรกับการที่บอกว่าตัวเองเป็นคนไทย แต่ก็ต้องยอมรับว่าระบบการจัดการบางอย่างในบ้านเขา หรือว่าเพื่อนบ้านที่ตูมไปมาอย่างเช่นเกาหลี เด็กหายไป 24 ชั่วโมง ตูมยังได้รับการแจ้งเตือนเลย คือทุกอย่างมันไวไปหมดเลย แต่ว่าอันนี้เราจะได้รับข่าวจากอะไรล่ะ ประเทศไทยข่าวออกมาจากอินฟูลฯ ครับ ออกมาจาก TikTok มันไม่ได้เป็นข้อมูลจากทางภาครัฐ”
“จริงๆ ตูมไม่ได้ต้องการที่จะไปโจมตีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ตูมเชื่อว่าพี่ๆ ท่านข้างบนก็คงจะเหนื่อยมากๆ เพราะคงไม่มีใครอยากให้สงครามมันเกิดขึ้น แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเรามัวแต่ไปหาคนผิด เราก็จะไม่มีวันถูกเลย เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ ตอนนี้ตูมรู้เลยว่าเศรษฐกิจของบ้านเราตอนแรกที่เหมือนจะมาดี มันเริ่มจะทรงแล้วนะ ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง ถ้าสงครามจบไวก็อาจจะโอเค ลืมตาอ้าปากกันได้ แต่ถ้าเกิดมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆ บอกเลยประเทศไทยจะวิกฤตครับ ก็กล้าพูดเหมือนกันครับ”