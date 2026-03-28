แอบิเกล นับถอยหลังวันเกิด 4 ขวบ ขอเป่าเค้ก-เที่ยวเกาหลี ด้าน ชมพู่ เผยจัดเรียบง่าย เน้นทำบุญ พร้อมแนะวิธีรับมือความไม่แน่นอนของภาวะสงคราม
ฮอตแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับคู่แม่ลูกซุปตาร์ขวัญใจมหาชน ชมพู่ อารยา และ น้องแอบิเกล ที่ล่าสุดจูงมือกันมาร่วมงาน COWAY ยกบ้าน วันนี้(28มี.ค.69) ที่ ลาน Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในฐานะพรีเซนเตอร์ของครอบครัว COWAY ปีที่2
หลังจบงาน แม่ชม และ น้องเกล ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดเจ๊เกลอายุ 4 ขวบเต็ม ซึ่ง เจ๊เกล ได้ป่าวประกาศบอกพี่ๆ สื่อและแฟนคลับด้วยตัวเอง ก่อนที่ แม่ชม จะเผยแพลนฉลองวันเกิดของลูกสาวให้ฟัง
ใกล้จะถึงวันเกิดใครแล้ว?
น้องเกล – “วันเกิดหนู มะรืน(30มี.ค.)จะวันเกิดเกลแล้ว 4 ขวบ วันเกิดอยากไปเที่ยว ไปเที่ยวที่เกาหลี”
ชมพู่ – “เดี๋ยวจะไปเกาหลีกันตอนช่วงก่อนสงกรานต์เล็กน้อย ส่วนแพลนฉลองวันเกิดให้น้องก็เหมือนเดิมค่ะ ค่อนข้างจะเป็นแพตเทิร์นอยู่แล้วของที่บ้าน ถ้าเป็นเด็กชายก็จะเหมือนเลี้ยงในซอยที่เขาเกิด ตอนนี้พอเขาเริ่มโตแล้วก็จะเริ่มมีรีเควสต์แล้วว่าวันเกิดเขาอยากทำอะไร เพราะเริ่มมีเพื่อนมีคนที่เขาสนิท แต่เจ๊เกลก็อาจจะยัง เพื่อนเกลก็คือเพื่อนแม่(หัวเราะ) คงเรียบง่าย น่าจะทำบุญที่วัดเดิมทุกปี ซึ่งเป็นวัดที่เราซัพพอร์ตมาเรื่อยๆ เราก็อาจจะมีทำบุญกรุบกริบไป
เอาจริงๆ ในส่วนของเรื่องงานวันเกิดแม่ไม่ได้ยึดติดมาก แล้วก็รู้สึกว่าเขามีความสุขได้ทุกวัน ส่วนอะไรที่เขาอยากได้ก็…คือด้วยวัยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าอยากได้อะไรบ้าง อีกอย่างคนโน้นคนนี้ก็หยิบยื่นให้ตลอด อย่างเวลาที่เขาทำงานสำเร็จก็จะมีรางวัลของเขา เขาก็เรียนรู้ว่าถ้าอยากได้อะไรก็ทำงานแรก”
พอ 4 ขวบแล้ว น้องเกลเริ่มรู้ว่านี่คือวันสำคัญของตัวเอง?
ชมพู่ – “(หันไปถามลูกสาว)ตื่นเต้นไหมคะ รอวันเกิดไหม วันเกิดน้องอยากทำอะไร”
น้องเกล – “อยากเป่าเค้กแล้วก็อยากไปเกาหลี”
ทำไมน้องเกลถึงมีความคิดอยากไปเกาหลี?
ชมพู่ – “คือเหมือนคุยกันมันเป็นแพลนของที่บ้านอยู่แล้ว ปกติก่อนที่จะเดินทางเราก็จะมานั่งคุยกัน อย่างพี่สายพี่พาโตหน่อยก็เริ่มรู้แล้วว่าปีนี้เราจะได้ไปไหนกันบ้าง แต่เกลอาจจะยังไม่รู้ว่าเดือนหน้าคือเร็วแค่ไหน รู้แค่โปรเจ็กต์บายโปรเจ็กต์ว่าเดี๋ยวไม่กี่วันจะไปเกาหลีแล้ว”
สปอยล์ไว้ไหมว่าไปที่ไหนบ้าง น้องเกลถึงอยากไปมาก?
ชมพู่ – “จริงๆ ยังไม่มีแพลนเลย กะว่าจะไปแบบสโลว์ไลฟ์ คุณพ่อเขาก็อาจจะอยากดูเรื่องเทรนด์การออกกำลังกาย เรื่องฟิตเนสของที่โน่น เราก็อาจจะเน้นไปคาเฟ่ ส่วนเด็กๆ ก็อาจจะมีหาที่ให้เขาได้ไปปล่อยพลัง แต่ไม่ได้มีโปรแกรมเที่ยวที่จริงจัง”
น้องเกลอยากไปทำที่เกาหลี?
น้องเกล – “อยากไปเล่นหิมะ”
ชมพู่ – “มันไม่มีหิมะอ่ะลูก ไปดูดอกซากุระไหม แม่เห็นคนอื่นเขาไปมันเริ่มออกแล้ว หรือไปคาเฟ่กับแม่ไหม”
น้องเกล – (พยักหน้ารับ)
ชมพู่ – “ถามว่าเขาชอบใช่ไหมเวลาเราไปไหนแล้วเขาได้ไปด้วย ตอนนี้ยังได้อยู่ แต่พอโตขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะว่าเด็กชายตอนนี้คือจะให้มาเฝ้าเราซื้อของไม่ได้แล้ว เขาจะเริ่มเบื่อแล้ว แต่เด็กหญิงคนนี้ยังพอได้”
อายุลูกสาวเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับความรักจากแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน?
ชมพู่ – “ดีใจค่ะ มีแต่คนรักน้อง ชื่นใจค่ะ”
น้องเกล – (ยกมือไหว้)
ชมพู่ – “แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอ่ะนะ เพราะเราเข้าใจวงจร ทุกอย่างมีมาแล้วก็มีไป บอกเขาแหละว่าคนรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าความรักในบ้านสำคัญที่สุด เพราะตรงนี้เราไม่รู้ว่าอยู่กับเรานานแค่ไหน แต่ถ้าเขาเต็มอิ่มจากเราจากครอบครัว ข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็ไม่สะเทือน”
จากวัย 3 ที่จะเทิร์นไปเป็น 4 ขวบ อะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุด?
ชมพู่ – “เขารู้เรื่องขึ้นค่ะ ต้องยอมรับว่าบางอย่างต้องเอาความจริงมาพูดกัน จะหลอกล่อเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว อย่างการทำงานกับเขาใช้มุขเดิมๆ หลอกล่อก็ไม่ได้ เพราะเขาเข้าใจอะไรมากขึ้น เริ่มมีเหตุมีผลแล้ว ซึ่งมันก็เป็นไปตามวัย”
ถามถึงวิกฤตพลังงานที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลผลกระทบอะไรมาถึงตัวเราหรือธุรกิจบ้างไหม?
ชมพู่ – “จริงๆ ชมว่าไม่มากก็น้อยมันคงจะกระทบกันหมดทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่เรื่องวิกฤตพลังงานด้วย แต่เป็นความไม่แน่นอนของภาวะสงคราม คงโดนกันหมดไม่มากก็น้อย อย่างแม่ชม(หัวเราะ) คนแก่ก็จะแบบว่า…ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีสัญญาณเราจะไปเจอกันที่ไหน คือเขาคิดไปขนาดนั้นเลย จุดนัดพบเราคือที่ไหน เราก็แบบโอ้โห! ขนาดนั้นเลย เขาก็บอกว่าเธอมันไม่เคยผ่านสงคราม คือคนรุ่นเขาเคยผ่านอะไรแบบนี้มาไง แต่เราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นก็เจอกันที่บ้าน
ส่วนตัวเราถามว่าเตรียมรับมือยังไง คือไม่ได้อยากจะตื่นตระหนกมาก แต่ใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทในทุกๆ วัน เพราะบางอย่างถ้าตื่นตระหนกจนเกินเหตุก็เป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตอยู่ยากขึ้น หมายถึงว่าทำให้ส่วนรวมมันก็อยู่ยากขึ้นไปด้วย เอาพอเหมาะพอควร จะเก็บจะกักตุนอะไรก็ไม่ต้องให้มันเห็นแก่ตัวมาก ชมว่าให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกและมีสติ”
อย่างการทำธุรกิจของเรา กลัวคนจะเลิกจับจ่ายใช้สอยไหมเพราะจะประหยัดเงินมากขึ้น?
ชมพู่ – ”ดูเป็นสถานการณ์ไปค่ะ แต่ชมว่าคนรัดเข็มขัดมาสักพักนึงแล้วนะ คนทำธุรกิจก็จะรู้ ยิ่งถ้าขายของที่ไม่ได้จำเป็นมากก็จะเริ่มรู้ว่าคนจะใช้เงินทีก็คิดมากขึ้น กลายเป็นว่าเราคิดโปรดักส์ก็ต้องทำให้มันดีและคุ้มค่าเงินของเขาด้วย สุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย สังเกตดูสถานการณ์กันไป อย่างที่บอกว่าใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทและมีสติ แต่เอาแบบพอดีๆ นะคะ”