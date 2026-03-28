‘แจ๊ส-บอล-นาย’ ไลฟ์สดซัดดราม่า เมีย ‘เหน่ง เหม่งจ๋าย’ โพสต์ด่าใคร? บอกโลกนี้เปลี่ยนไปแล้ว ถึงมีคำว่าหาแสงขึ้นมาไง พวกเรารวมตัวไปอาบน้ำมนต์ดีกว่า
กลายเป็นดราม่าขึ้นมา เมื่อ “ไอซ์” เมียของตลกดังผู้ล่วงลับ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” พร้อมแท็กไปหาสามี
งานนี้หลายคนจึงโฟกัสไปยังคนดังและบุคคลใกล้ชิดกับทั้ง ไอซ์ และ เหน่ง เหม่งจ๋าย ที่อาจเชื่อมโยงถึงข้อความที่โพสต์ล่าสุดนี้
ล่าสุด แจ๊ส ชวนชื่น พร้อมด้วย บอล เชิญยิ้ม และนาย เดอะคอมเมเดี้ยน ไลฟ์สดพูดถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยทั้งแจ๊ส บอล เชิญยิ้ม และนาย ต่างระบุว่า “น่าจะพูดมาเลยว่าหมายถึงใคร แม้เราไม่อ่านไม่สนใจ แต่ก็มีคนส่งมาบอก ถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีเรื่อง”
แจ๊ส บอกว่า “คนจุดประเด็นก็ไปไม่สุด” ด้าน บอล เชิญยิ้ม บอกว่า “คุณลงแบบนี้กลายเป็นผมโดนด่า อย่าอะไรมากกว่านี้เลย ทำไมคุณไม่ลงมาเองล่ะ ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่บอลนะคะ”
นาย เดอะคอมเมเดี้ยน เผยว่า “ถ้าไม่ใช่ก็ต้องลงเองไปเลย ในเมื่อพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวได้ ก็ต้องลงเองได้ ทำไมต้องรอให้คนโทรไปถาม แสดงว่าก็รู้อยู่แก่ใจว่าโพสต์ถึงใคร แล้วสุดท้ายนักข่าวต้องมาแก้ต่างให้พี่บอลหรือ เพื่ออะไร คนอื่นต้องมาเสียหาย แล้วคุณจะกลับมาแก้กับคนที่โดนด่าไปแล้วยังไง”
แจ๊ส บอกว่า “มีหลายคนนะ ที่บางคนอยากมีข่าว บางคนอยากมีผลงาน เพื่อสร้างเงิน บางคนอยากมีข่าว เพื่อมีชื่อเสียงแล้วสร้างเงิน บางคนก็ไม่อยากมีข่าว อยากทำงานเดียวเพื่อหาเงิน บางคนต้องพึ่งสื่อ เพื่อให้เป็นข่าว โลกนี้เปลี่ยนไปแล้ว ถึงมีคำว่าหาแสงขึ้นมาไง”
บอล เชิญยิ้ม บอกว่า “ถ้าเหน่งไม่เข้ามาในชีวิตเรา คงไม่เจอแบบนี้” นาย เดอะคอมเมเดี้ยน เผยว่า “ถ้าเหน่งไม่ได้พี่บอลก็แย่”
แจ๊ส ชี้แจงว่า “ที่มาไลฟ์ก็อยากพูดคุยว่ายังไงกันแน่ ถ้าไม่ใช่ก็จบ ใครอยากรู้ว่าใคร แต่เขามีสิทธิไม่พูดแหละว่าหมายถึงใคร”
นาย เดอะคอมเมเดี้ยน เผยว่า “รอดูว่าพูดถึงใคร บอกไม่ได้ก็ไม่น่าโพสต์ตั้งแต่แรก หรือพวกเรารวมตัวกันไปอาบน้ำมนต์ดีกว่า”