ฮัลโหลบันเทิง – ภูมิ เกียรติภูมิ เจอบทโหดในละคร “บ้านนางรำ” ทางช่อง 7 เค้นดราม่าหนัก ตัวละครมีสองพาร์ทต่างกันสิ้นเชิง พยายามนั่งสมาธิ ปล่อยวางไม่กดดันตัวเอง

–เล่นหนัง “พระไม้” ต้องเป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ ‘บี๋ ธีรพงศ์’ หนุ่ม ‘ภณ ณวัสน์’ แอบสารภาพว่า “วันแรกผมเกร็งแกมาก เพราะเขาจะมีรัศมีความน่าเกรงขรามอยู่ แล้วในเรื่องเราต้องเป็นคนที่กลัวพ่ออยู่แล้ว ก็เลยง่ายเลย กลัวจริง แค่เขากระแอมใส่ ผมนี่ผวา แต่พอเข้าฉากไปเรื่อยๆ คุยกับแกนอกฉากไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่ในพาร์ตการแสดง พอ 5 4 3 2 แกก็จะเป็นตัวละครที่แบบนิ่งๆ แล้วน่ากลัว”

–แรงไม่แผ่วสองสาว ‘อันดา อนันตา’ และ ‘ลูกแก้ว กมลลักษณ์’ คู่จิ้น GL สุดฮอตจากสังกัด STAR HUNTER ENTERTAINMENT คว้ารางวัล BEST VIRAL GL COUPLE AWARD (สาขา คู่จิ้น GL สร้างกระแสยอดเยี่ยม) จากเวที GLOBAL EMPOWER AWARDS 2026 มาครองได้สำเร็จ แฟนคลับไทยและแฟนอินเตอร์พากันมาให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์สนั่น ที่Calypso Theatre, Asiatique The Riverfront

–ฟินทะลุจอกันไปแล้วซีรีส์วายเกาหลี 19+ เรื่องแรกจาก WeTV Original “Never Forget Your Enemy ยังไง..ก็ใช่นาย” ที่ได้สองนักแสดงดาวรุ่ง ‘ลีจาอุน’ และ ‘ฮวังจุนซู’ มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักของหนุ่มความจำเสื่อมที่ต้องรื้อฟื้นอดีตผ่านศัตรูที่อ้างว่าเป็นคนรัก ครองตำแหน่งซีรีส์วายเกาหลีอันดับ 1 บนแอป WeTV สองหนุ่มเผยความรู้สึกว่า “พวกเราดีใจและมีความสุขมากๆ ที่แฟนๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆ นะครับ ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเรา ทุกวันอังคาร – พุธ เวลา 17.00 น. ด้วยนะครับ”

–เจอบทโหดในละคร “บ้านนางรำ” ทางช่อง 7HD หนุ่ม ‘ภูมิ-เกียรติภูมิ’ เผยว่า “ละครเรื่องนี้มีสองพาร์ท ทั้งอดีตและปัจจุบัน คาแร็กเตอร์ตัวละครที่ภูมิแสดง ก็ต่างกันมาก ในอดีตชื่อ ดิน มีฐานะยากจน ส่วนปัจจุบันคือ ภูริช เป็นคนรวย ท้าทายมาก เรื่องนี้ดราม่าชีวิต ความรักหนักๆ ร้องไห้ก็เยอะ มันยากตรงที่ภูมิตั้งใจมากจนกดดันตัวเอง เก็บมาเครียดเอง เพราะอยากให้งานออกมาดี ก่อนเข้าฉากบางครั้งก็นั่งนิ่งๆ เงียบๆ คนเดียวอยู่กับบท อันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆ พอถ่ายทำไปเรื่อยๆ ก็พยายามใช้คำว่าช่างมัน ต้องโยนความรู้สึกกดดันตัวเองทิ้งไปให้หมด ทำงานเสร็จกลับบ้าน ตื่นเช้ามา นั่งทำสมาธิ ก่อนนอนไม่จับโทรศัพท์ ปรับมายด์เซ็ตใหม่ก็ดีขึ้น”

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