ไม่พลิกโผ! ‘หนิง ปัทมา’ นักร้องลูกทุ่งสาว ฝ่าดราม่า คว้ามงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026
สิ้นสุดการรอคอยของแฟนนางงาม สำหรับการประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” หลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทั้งดราม่าที่โหมกระหน่ำ หรือด่านสุดหิน ที่ผู้เข้าประกวดทั้ง 77 คน ต้องข้ามผ่าน ในที่สุดก็เดินทางมาถึง “รอบตัดสิน” ในค่ำคืนวันที่ 28 มีนาคม ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo Bkk
โดยมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ได้แก่ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ชลบุรี เฉือนชนะ ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์ มิสแกรนด์บุรีรัมย์ ที่คว้ารองอันดับ 1 ไปอย่างน่าเสียดาย
สำหรับบรรยากาศการประกวดในปีนี้แกรนด์ก็ยังคงเป็นแกรนด์ ยังคงอบอวลไปด้วยคาแรกเตอร์ความม่วน ความจอย ทั้งแฟนคลับและบรรยากาศหน้างาน ที่เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ โดยมีแฟนนางงามจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในดวงใจอย่างเนืองแน่น จนพื้นที่บริเวณหน้างานและโถงทางเข้าฮอลล์เต็มไปด้วยสีสันของกองเชียร์แต่ละจังหวัด จัดเต็มทั้งป้ายไฟ แบนเนอร์ และ ฟู้ดซัพพอร์ต จำนวนมากมาแจกจ่ายให้กับแฟนคลับและผู้ร่วมงาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเหล่า นางงามมิสแกรนด์รุ่นพี่ อาทิ อิงฟ้า วราหะ, ชาล็อต ออสติน, วีนา ปวีนา ซิงห์, ที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดรุ่นน้อง สำหรับบรรยากาศภายใน MGI Hall เต็มไปด้วยแฟนนางงามที่ทยอยเข้าจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงก่อนเวลาเริ่มการประกวด ขณะที่เสียงเชียร์ของกองเชียร์แต่ละจังหวัดดังกึกก้องทั่วฮอลล์ เพิ่มสีสันและความตื่นเต้นให้กับค่ำคืนแห่งการตัดสินผู้ครองมงกุฎ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โดยมี แมทธิว ดีน รับหน้าที่เป็นพิธีกรอีกเช่นเคย
สำหรับ Opening Show ที่สมการรอคอย โดยเปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโชว์เปิดตัวสุดคึกคัก เมื่อเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดปรากฏตัวในเดรสสั้นสีแดงปักเลื่อมระยิบระยับ สะท้อนแสงไฟทั่วฮอลล์ ก่อนจะออกสเตปแดนซ์สุดมัน เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนนางงามตั้งแต่วินาทีแรก สร้างบรรยากาศความสนุกสนานตามสไตล์เวทีแกรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอลังการและเอเนอร์จีล้นเวที
โดยมี กชเบล–ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ที่กลับมาสร้างสีสันบนเวทีในฐานะรุ่นพี่ นำขบวนสาวงามออกลีลาการเต้นอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะเข้าสู่ช่วงแนะนำตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่ผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัดทยอยแนะนำตัวอย่างมั่นใจ ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้องจากแฟนคลับทั่วทั้งฮอลล์
ไม่เพียงเท่านั้น นอกจาก แสง สี เสียง ที่จัดเต็มแล้ว ปีนี้ “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” หัวเรือใหญ่แห่ง MGI เพิ่มดีกรีความสะใจ ด้วยการเนรมิต ม่ายสายน้ำให้หลั่งลงกลางเวที เพิ่มความอลังการสมกับความเป็นแกรนด์ โดยมี กชเบล วาดลวดลายสุดเซ็กซี่ออกสเตปท่ามกลางสายน้ำ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟน ๆ ที่รับชมอยู่ในฮอลล์ และทาง Youtube: Grand TV
ก่อนจะประกาศรางวัลพิเศษ โดยมิสแกรนด์บุรีรัมย์กวาดไปทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลนางงามผิวสวย, Miss Fresh & Confident by Fresh & Soft และ Miss Youthful Glow
สำหรับ Best National Costume ได้แก่ มิสแกรนด์นครพนม
จากนั้นเข้าสู่ช่วงระทึกใจแรกด้วยการประกาศผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสแกรนด์สุโขทัย, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, ภูเก็ต, ลำปาง, บุรีรัมย์, สระบุรี, สงขลา, แพร่, สกลนคร, ชลบุรี, ชุมพร, เชียงใหม่, อุดรธานี, ตราด, ระนอง, อุตรดิตถ์, นครราชสีมา, กรุงเทพมหานคร และ ตรัง
โดยผู้เข้ารอบทั้ง 20 คน ต้องมาฟาดฟันกันต่อใน “รอบชุดว่ายน้ำ” Swimsuit Competition หนึ่งในรอบไฮไลต์ที่แฟนนางงามรอคอย ซึ่งนอกจากเอฟเฟกต์สายน้ำที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ช่วง Opening Show แล้ว บนเวทียังถูกเติมเต็มด้วยเอฟเฟกต์เปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นเป็นระยะ สร้างความเร้าใจและเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับบรรยากาศการแข่งขันในรอบชุดว่ายน้ำ
ซึ่งผู้เข้าประกวดปรากฏตัวในชุดว่ายน้ำคอลเล็กชันใหม่ของ MGI Swimwear ที่เผยให้เห็นสัดส่วนสุดปัง พร้อมปล่อยพลังความมั่นใจเต็มเวที ซึ่งสาวงามแต่ละคนงัดอินเนอร์ความมั่นใจออกมาแบบไม่มีใครยอมใคร ทั้งการสับขาเดินอย่างทรงพลัง สายตาฟาดกล้อง และท่าโพสสุดเป๊ะ สะกดทุกสายตาคนดู พร้อมเสียงกรี๊ดจากกองเชียร์ที่ดังกระหึ่มทั่วฮอลล์
ก่อนประกาศผลรางวัล Best In Swimsuit ได้แก่ มิสแกรนด์เชียงใหม่
ลำดับถัดมา แมทธิว ดีน ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 คน สุดท้าย โดยจะมาจากรางวัลพิเศษ Miss Popular Vote, Best Seller Award และ Boss Choice ที่จะได้รับสิทธิ์ฟาสต์แทร็กเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
มิสแกรนด์ชลบุรี (Best Seller Award), ตราด (Miss Popular Vote), สระบุรี (Boss Choice), สุโขทัย, แพร่, บุรีรัมย์, อุดรธานี, กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ภูเก็ต และตรัง
จากนั้นบรรยากาศบนเวทีเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความงดงาม เมื่อสาวงามผู้เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย ปรากฏตัวใน “รอบชุดราตรี” หรือ Evening Gown ท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องอย่างนุ่มนวล แต่ละคนสวมใส่ชุดราตรีสุดวิจิตรที่ถูกออกแบบอย่างประณีต ส่งเสริมบุคลิกและความโดดเด่นเฉพาะตัว ก่อนที่สาวงามแต่ละคนจะก้าวเดินอย่างสง่างามด้วยท่วงท่าที่นุ่มนวลและมั่นใจ พร้อมอินเนอร์นางพญา
จากนั้นบรรยากาศบนเวทีเต็มไปด้วยความตึงเครียด เมื่อสาวงามผู้เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย ต้องก้าวเข้าสู่ “รอบตอบคำถาม” หนึ่งในบททดสอบสำคัญที่วัดทั้งไหวพริบและทัศนคติ โดยแต่ละคนจะต้องตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชมทั่วทั้งฮอลล์ เพื่อช่วงชิงโอกาสสำคัญในการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย
ก่อนที่พิธีกรจะประกาศรายชื่อสาวงามผู้ผ่านเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ เนย นฤมล เฉลิมฤกษ์ มิสแกรนด์สุโขทัย, ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์ มิสแกรนด์บุรีรัมย์, หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ชลบุรี, ไอลิน เเนบสุข มิสแกรนด์ภูเก็ต และผ้าแพร ณัฐกฤตา เกิดแก่นจิโรจ มิสแกรนด์สระบุรี
โดย ทีน่า อซุนทีน่า ชูศักดิ์ มิสแกรนด์ตราด, เจสสิกา คริสตินา นีนนิมาร์ มิสแกรนด์แพร่, คะนิ้ง ศิริกานต์ พรรณมาตย์ มิสแกรนด์อุดรธานี, ยีนส์ พิชญาวี โยโกฮาม่า มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, ขนมเนย วรินรัตน์ วรรณศิลป์ มิสแกรนด์ตรัง
และเหมยลี่ พัชรมนต์ เทพรักษา มิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 5 ไปครอง
หลังจากนั้น การประกวดได้เข้าสู่รอบตอบคำถาม 5 คนสุดท้าย (Final Question) ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญที่ชี้ชะตาผู้คว้ามงกุฎในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์
โดยสาวงามทั้ง 5 คนต่างแสดงศักยภาพทั้งด้านไหวพริบ ทัศนคติ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมั่นใจ ถ่ายทอดคำตอบอย่างชัดเจนและทรงพลัง ท่ามกลางสายตาจับจ้องของคณะกรรมการและผู้ชมทั่วทั้งฮอลล์
ก่อนจะประกาศรางวัลพิเศษ ประกอบไปด้วย
รางวัล Best Designer Award ได้แก่ มิสแกรนด์พิษณุโลก
Browit by Nongchat Influencer ได้แก่ มิสแกรนด์ชลบุรี
ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้แก่ มิสแกรนด์ชลบุรี
Grand Voice Award ได้แก่ มิสแกรนด์ตราด, ชลบุรี, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ลำพูน, เพชรบุรี, สุโขทัย และอุดรธานี
กระทั่งวินาทีสำคัญก็มาถึง เมื่อชื่อ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ชลบุรี” ถูกขานขึ้นในฐานะผู้คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” เสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ ขณะที่ “ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์ มิสแกรนด์บุรีรัมย์” คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับ เรียกได้ว่างานนี้สูสีจริง ๆ
สำหรับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ไอลิน เเนบสุข มิสแกรนด์ภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผ้าแพร ณัฐกฤตา เกิดแก่นจิโรจ มิสแกรนด์สระบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เนย นฤมล เฉลิมฤกษ์ มิสแกรนด์สุโขทัย
โดยหลังจากนี้ “หนิง ปัทมา” จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ ไปกระกวดบนเวที Miss Grand International 2026 ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี ณ ประเทศอินเดีย ท่ามกลางความหวังและแรงสนับสนุนจากแฟนนางงามทั่วประเทศ ที่พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้เธอก้าวสู่ความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ