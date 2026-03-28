เปิดประวัติ ‘หนิง ปัทมา’ อดีตนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง สู่ควีนคนใหม่ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์

หลังจากขับเคี่ยวมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยก็ได้มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสาวงามที่สามารถฝ่าด่านหฤโหดของ “บอสณวัฒน์” และตอบโจทย์ทั้ง 4 B ของความเป็นแกรนด์ คือ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ชลบุรี ผู้ที่ฝ่าสารพัดมรสุมดราม่า สามารถคว้ามงทองไปครองได้สำเร็จในค่ำคืนแห่งการตัดสิน ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันกว่า 77 จังหวัด และเสียงเชียร์จากแฟนนางงามทั่วประเทศที่ร่วมกันผลักดันจนเธอสามารถ “ยืนหนึ่ง” เป็นผู้ชนะในปีนี้

สำหรับ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบันอายุ 33 ปี เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีจากสุรินทร์ อดีตนักร้องสังกัดแกรมมี่โกลด์ ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ ที่มีชื่อเสียงจากการประกวดศึกวันดวลเพลง มีผลงานเพลง “คำฮักลบบ่ได้” และคัฟเวอร์เพลงฮิตมากมาย

นอกจากนี้ยังเป็นนางงามที่เคยคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สชลบุรี 2025 แต่มีเหตุให้ต้องถอนตัวเนื่องจากตารางงานไม่อื้ออำนวย กระทั่งเข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตัวแทนชลบุรี ในปี 2026

ซึ่งหนิงเป็นคนที่มีบุคลิกสดใสและเต็มไปด้วยพลัง เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ ในส่วนของด้านการศึกษา เธอจบการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งช่วยให้เธอมีทักษะด้านการบริการ การสื่อสาร และการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า

จุดเด่นของหนิงคือรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์และพลังบวกที่ส่งต่อไปยังคนรอบข้าง ในด้านการประกวด หนิงมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด เธอฝึกฝนทั้งการเดินแบบ การโพสท่า ทำให้มีความพร้อมในการที่จะคว้ามงกุฏในการประกวดครั้งนี้ อีกทั้งเธอยังเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คว้าตำแหน่ง Best Seller ด้วยยอดขาย 7,360,598 บาท ทุบสถิติยอดที่ กชเบล ศรัณย์รัชต์ เคยทำไว้เมื่อปี 2025

อีกทั้งในรอบตัดสินเธอยังกวาดรางวัลพิเศษถึง 3 รางวัล ประกอบไปด้วย Browit by Nongchat Influencer, ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน และ Grand Voice Award

การคว้ามงกุฎในครั้งนี้ของหนิง ปัทมา ไม่เพียงเป็นจุดสูงสุดของความพยายาม แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญในฐานะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 คนที่ 14 ของประเทศ และตัวแทนหญิงไทยที่จะก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างสง่างามและทรงพลังอีกด้วย

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