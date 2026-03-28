“หนิง ปัทมา” เปิดใจ รู้ตัวได้มง ไม่ถูกใจใครหลายคน แต่ความพยายามส่งผลแล้วในวันนี้ พร้อมพัฒนาตัวเองสู้มิสแกรนด์อินเตอร์
ภายหลัง หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ คว้ามงกุฏมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้เปิดใจหลังมงลง ว่า ความรู้สึกหนิงในวันนี้ในวินาทีที่ประกาศว่ามงลง ความเหนื่อยที่ผ่านมาความพยายามที่ผ่านมา ตอบแทนหนิงแล้วหนิงไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงรู้แต่ดีใจมากๆ มากที่สุด และด้วยดราม่าที่ผ่านมา ทำครอบครัวอยากให้ถอนตัว แต่ตัวหนิงตัดสินใจเดินต่อ หนิงคิดว่าการที่หนิงมงลง อาจจะไม่ถูกใจใครหลาย ๆ คน แต่ความพยายามของหนิงก็ส่งผลในวันนี้ค่ะ
“สิ่งที่ทำให้หนิงมงลงน่าจะเป็นความพยายามความซื่อสัตย์กับตนเอง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ถ้าชมตัวเองได้อย่าง หนิงคงจะชมตัวเองว่าวันนี้หนิงเก่งที่สุดเพราะปกติหนิงเป็นคนไม่ชมตัวเอง รอบที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการตอบคำถามค่ะ หนิงคิดว่ารอบนี้หนิงทําดีขึ้น กว่าที่ผ่านมา”
หนิง ปัทมา กล่าวต่อว่า ในการตอบคำถาม หนิงจะจับใจความสําคัญที่ได้ก่อน ว่าพูดถึงอะไร ถามถึงอะไร และเพราะอะไร เท่านี้ค่ะ หนิงเรียนกับเจมิไนในเรื่องการถามตอบ ก่อนนอนทุกคืน ตอนนี้เราได้ในทุกสิ่งที่เราต้องการแล้ว ต่อไปทุกอย่างแล้วแต่บอสได้เลยค่ะ ถ้าหนูได้ตามที่หนูหวัง หนูก็จะเซ็นสัญญากับบอสค่ะ ไม่มีชอยส์ที่สองในหัวเลยค่ะ
“หนิงคิดว่าหนิงสามารถต่อยอดได้เยอะ ก่อนหน้านี้หนิงเป็นนักร้องมีงานทุกวันทุกวันจริง ๆ ค่ะ หนิงทําทุกอย่าง เป็นพรีเซ็นเตอร์ได้ ขายของได้ หนิงสามารถต่อยอดให้กับองค์กรได้เยอะมาก ๆ แน่ค่ะ”
หลายคนมองว่า ก่อนหน้านี้หนิงประสบความสําเร็จแล้ว แต่หนิงคิดว่าหนิงสามารถไปได้อีก แล้วสามารถทํางานเยอะขึ้นได้อีก มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นได้อีก หนิงเป็นบอสของใครหลายๆคน หนิงมีพนักงาน มีหลายๆ คนต้องดูแล หนิงไม่มีคนขัดเกลา หนิงคิดว่าบอสณวัฒน์ จะสามารถช่วยหนิงได้ค่ะ
ในอนาคตค่อยว่ากันค่ะ ว่าจะไปถึงจุดไหน แล้วแต่โชคชะตาพาไป ไม่รู้ว่าต้องไปถึงจุดไหน สําหรับคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรา หนิงไม่รู้จะพูดยังไง พูดอะไรไป เขาก็ไม่รักเราอยู่ดี แต่ขอบคุณสําหรับคําวิพากษ์วิจารณ์ ที่ทําให้เราฮึดสู้ และได้ตําแหน่งในวันนี้” หนิง ปัทมา กล่าว
พร้อมทิ้งท้ายว่า ฝากเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะ ในรอบมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ในระยะเวลาอีก 7 เดือน ที่ต้องเตรียมตัวไปแข่งที่อินเดีย หนิงจะพัฒนาตัวเองในทุกเรื่อง การเดิน การตอบคำถามทุกเรื่องค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้หนิงที่อินเดียด้วยนะคะ