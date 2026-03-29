นับวันยิ่งเปล่าประกายฉายแสงความสวย สำหรับนักร้องสาว “ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี” ที่ก่อนหน้านี้ได้เผยความลับ ว่ากระชากน้ำหนักลงไป 23 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน คุมอาหาร ออกกำลังกายนิดหน่อย แต่ใช้ตัวช่วยพิเศษ LEVEL S (เลเวลเอส) กินประจำมาอย่างต่อเนื่อง จนผลลัพธ์ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน
ล่าสุด “ลาล่า” ควง “LEVEL S (เลเวลเอส)” จัดงานแถลงข่าวสไตล์ปาร์ตี้ เปิดตัวสูตรใหม่ LEVEL S (S Time) แพกเกจสีสันสดใส พร้อมปล่อย MV ซิงเกิ้ลใหม่สุดเริ่ด ‘เช็ดบ่อีหล่า’ ณ ร้านเล่า (ลาดพร้าว)
ลาล่า เผยว่า “เราเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฆ์ลดน้ำหนักผ่านไป 1 ปี กลับมาด้วยร่างใหม่ ที่สวยแซ่บพุ่งเลย ก็ยังกินอยู่ ยังคงเป็นพรีเซ็นเตอร์ LEVEL S ที่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ เป็น LEVEL S (S Time) 6 เดือน น้ำหนักหายไป 23 กิโลกรัมนะเธอ”
“เราได้ร่างใหม่ ได้ความแข็งแรงที่ดีแล้ว ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ลาล่าปฏิญาณกับตัวเอง ฉันจะดูแลตัวเองให้ได้ วันนี้จะไม่กลับไปกินข้าวเป็นจานดาวเทียมเหมือนเดิม แต่นี่ขนาดร่างใหม่ก็ยังโดนบูลลี่ ไม่มีสะโพก นมเหี่ยว ตาเข ปากเป็นอะไรสั่นๆกระตุกๆ เขาพยายามทุกอย่างที่จะจับผิดเรา ชีวิตเราขอให้เขาได้ติทุกอย่างในชีวิตเราเลย ตอนนี้ที่โดนคือเรื่องเสื้อผ้า ชุดตีเทนนิสบ้างอะไรบ้าง
บางทีก็อยากจะพิมพ์กลับไปนะว่าเธอใส่ไซส์ xs แบบฉันได้รึเปล่า วันนี้ฉันใส่ได้แล้วนะฉันก็ภูมิใจ ฉันจะใส่อะไรแบบไหนฉันก็มีความสุข ฉันใส่แบบนี้แล้วฉันภาคภูมิใจกับตัวเอง”
หนุ่มฝรั่งคือใคร เห็นว่าวันนี้มาแสดงความยินดีด้วย? “ว้าย! เขาเป็นนักแสดงอยู่ที่ฝรั่งเศส ต้องบอกว่าเรามีความกลัว มันอกหักมาหลายครั้งจนเรารู้สึกไม่กล้าระบุสถานะ เปิดทีไรหายทุกที วันนี้เราเพิ่งเจอกัน ถามว่าคุยกันมานานรึยัง ก็เกือบปีแต่เจอกันแค่ 2 ครั้ง
คือจังหวะเวลาบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกัน เวลามันสวนกันเราได้แค่พิมพ์ เราก็มาคิดถ้าจะใช้รูปแบบคำว่าแฟนมันต้องเป็นแบบนี้เหรอ กว่าจะได้เห็นหน้ากว่าจะได้คุยกันทำไมมันยากจัง ฉะนั้นวันนี้เราเลยปล่อยจอย ถ้ามันจะไปถึงจุดนั้นขอให้ความรู้สึกเราพาไปถึงจุดนั้นเอง ลาล่าเชื่อมั่นว่า ณ วันนี้ทุกคนน่าจะ… ให้มันรู้สึกเองว่าเธอเป็นของฉัน ฉันเป็นของเธอ”
ยังไม่ระบุสถานะชัดเจน? “ยังไม่กล้า วันนั้นไลฟ์อยู่ ก็ให้แฟนๆถามเขาว่าเป็นอะไรกับลาล่า เขามองหน้าเราแล้วก็ยิ้มบอกให้ลาล่าตอบเลย นั่นหมายถึงฝรั่งหากจะพูดคำว่าแฟน ไอเลิฟยู มันจะต้องเป็นอะไรที่ใช่จริงๆ วันนี้เราอาจจะเป็นเบสท์เฟรนด์สำหรับเขาก็ได้ ในเมื่อเขาก็ยังไม่กล้าตอบระบุลึกลงไป เราก็คงไม่กล้าพูด”
รูปต่างๆคนก็คิดไปแล้วว่าเป็นแฟนกันแล้ว? “ก็ใช่”
คนเป็นห่วงเขาจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเรา? “อันนี้ไม่กลัวเพราะโดนสกรีนเยอะ น้องเขยเป็นคนฝรั่งเศส น้องสาวก็เป็นสะใภ้ฝรั่งเศสเหมือนกัน เราเลยจะมีคนสกรีนให้เยอะมาก เราเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นนักแสดงฝรั่งเศส ทุกคนรู้ก่อนเราเร็วมาก รีเช็คให้เราเร็วมาก ก็รู้สึกว่าก็ได้นะ ก็ไม่ติดนะ วันนี้ถือว่าผ่าน แน่นอนเขาไม่ใช่มิจฉาชีพมาหลอกแน่นอน ก็ค่อยๆคุยกันไป ให้เวลาในการคุย คือทุกคนจะมองว่าเราเก่งภาษาอังกฤษ แต่เรายังโบ๊ะๆเบ๊ะๆ บางทีคุยกันเขาก็ไม่เข้าใจเรา ตอนนี้มันกลายเป็นใช้ภาษากายมากกว่า”
จะไปเรียนภาษาเพิ่ม? “ถ้ามันใช่ ก็จะไปเรียนให้จริงจัง จะได้ไม่ยากในการคุยกัน มันก็ดีที่เราไม่มีสถานะ พอใช้สถานะแฟนมันจะมีทำไมเธอไม่อย่างนั้นอย่างนี้ มันจุกจิก พอคุยกันแบบไม่มีสถานะกลับสนุก ไม่ต้องตามหึงหวง ปล่อยจอย เราเลยรู้สึกว่าความรักบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกัน”