สิ้นสุดการรอคอยของวงการ เมื่อ “แอนดี้ ราชิต กุศลคูณสิริ” ผู้กำกับระดับตำนานที่เคยสร้างปรากฏการณ์จาก LOVESICK หวนคืนสู่เก้าอี้ผู้กำกับอีกครั้ง พร้อมประกาศยกระดับซีรีส์วายไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ผ่านผลงานล่าสุด “School of Ruck The Series” ที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรัก แต่คือ “สนามพิสูจน์นักแสดง” อย่างแท้จริง

แอนดี้ ราชิต

ชื่อของ แอนดี้ ราชิต ไม่ได้เป็นเพียงผู้กำกับ แต่คือ “ผู้ปั้นดาว” ที่เคยผลักดันนักแสดงหน้าใหม่ให้กลายเป็นดาวเด่นของวงการมาแล้วนับไม่ถ้วน และในครั้งนี้ เขาเลือกเดินเกมที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ด้วยการ “ยกเซ็ตนักแสดงใหม่ทั้งหมด” เพื่อพิสูจน์ว่า “ของจริง” ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3–4 เรื่องเสมอไป หากแต่ต้องมี “ศักยภาพ” และ “อินเนอร์การแสดง” ที่ลึกพอ

แอนดี้ ราชิต

โปรเจ็กต์ภายใต้ Building A ครั้งนี้ เปิดตัว 5 นักแสดง GEN Z หน้าใหม่ “ตีตี้-ธนดล จงทวีวิไล, มิลาน-ณเดชน์ ณวรรณติ๊บ, ข้าวปั้น-รชต ปานจินดา, พัตเตอร์-ธีร์รัฐ เรืองไกลวัฒนโชค และ แพค -ศรรกรัฐ เหลืองอร่ามรัตน์” ที่แม้จะยังไม่ผ่านงานแสดงหนัก แต่กลับถูกคัดเลือกด้วยมาตรฐานเดียวกับนักแสดงมืออาชีพ เพราะบทในเรื่องนี้ “ยาก” และ “ลึก” เกินกว่านักแสดงทั่วไปจะรับมือได้

แอนดี้ ราชิต

แอนดี้ เผยว่า ปกติบทระดับนี้ต้องใช้นักแสดงที่ผ่านงานมาแล้วหลายเรื่อง แต่ครั้งนี้คือการเดิมพันครั้งสำคัญ “ผมเชื่อว่าคนดูจะทึ่งกับการแสดงของพวกเขา” คำกล่าวที่สะท้อนความมั่นใจในศักยภาพของนักแสดงชุดนี้อย่างชัดเจน

แอนดี้ ราชิต

“School of Ruck The Series” ไม่ได้เล่าเพียงความรักวัยรุ่น แต่ใช้ “ความรัก” เป็นกระจกสะท้อนสังคม ผ่านชีวิตเด็กมัธยมชายที่ต้องเผชิญทั้งมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และความจริงบางอย่างที่สังคมมองข้าม ซีรีส์หยิบประเด็นจริงมาตีแผ่แบบตรงไปตรงมา ชวนตั้งคำถาม และพาผู้ชมดำดิ่งไปกับอารมณ์ที่ทั้งอบอุ่นและบาดลึก

เตรียมพิสูจน์ฝีมือและเสน่ห์ที่กำลังจะ “แจ้งเกิด” พร้อมกันทั้ง 5 คน ใน “School of Ruck The Series” ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD กด 30 เร็วๆ นี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้