ร้อนฉ่าสว่างคาโซเชียลทันที เมื่อนักร้องสาวลุกส์แซ่บ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ออกมาเปิดโหมดนางพญา จัดหนักคอมเมนต์ซัดเกรียนคีย์บอร์ดแบบไม่ไว้หน้า งานนี้บอกเลยว่าพริกทั้งสวนก็เอาไม่อยู่

เบียร์ เดอะวอยซ์

ต้นเรื่องความแซ่บ เริ่มจากสาวเบียร์โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว ในลุกส์สุดเซ็กซี่ตามแบบฉบับ โชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งแบบสับๆ อวดผิวเนียนละเอียดผุดผ่อง ทำเอาชาวเน็ตตาค้างคือช็อตไปหลายช็อต พร้อมอวดงานอาร์ตงานศิลป์ตามสไตล์

เบียร์ เดอะวอยซ์

แฟนคลับส่วนใหญ่แห่กดไลก์รัวๆ พร้อมคอมเมนต์ชมถึงความเป๊ะปังว่า “สวยขึ้นมาก” “เซ็กซี่แบบนี้มองได้ทั้งวันไม่เบื่อ” แต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งสวนกระแสทันที เข้ามาคอมเมนต์หยาบคาบว่า “ไร้ยางอาย โชว์ดากแบบนี้ พ่อแม่เดินไม่เอาปี๊ปคลุมหัวหรอ”

เบียร์ เดอะวอยซ์

เจ้าตัวสวนกลับฉบับ เบียร์ เดอะวอยซ์ ไม่ยอมอยู่เฉยๆ ตอกกลับนิ่มๆ แต่เจ็บลึกถึง “แล้วหนูไปโชว์บนหัวพ่อแม่พี่เหรอคะ” ประโยคเดียวเท่านั้น เรียกว่าฟาดมาฟาดกลับไม่โกง ใครแรงมาแม่สวนกลับคูณสองไปเลย

เบียร์ เดอะวอยซ์

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