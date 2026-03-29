จบงานศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก ศิลปินตลกมากความสามารถ ยังไม่ทันไรมีเรื่องดราม่า ไอซ์ เมียคนปัจจุบัน โพสต์ปริศนาไม่พอใจใคร บอกให้เลิกสร้างภาพ หลายคอมเมนตืพุ่งเป้าไปที่ บอล เชิญยิ้ม ก่อนที่ ไอซ์ จะโพสต์ชี้แจงว่าไม่ได้หมายถึง บอล เชิญยิ้ม และ ยูริ ภรรยา นั่นเอง
ดราม่าลุกลามทันที หลายคนออกมาตำหนิ ไอซ์ เรื่องการออกมาโพสต์ รวมถึง แจ๊ส ชวนชื่น ที่ไม่รู้ว่าหมายถึงใคร ออกมาโพสต์ว่า “มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจากก็มาดิคร้าบ ไปเดาเอาเองนะ วู้ววววววววววววววววววววว ” ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้า
ตามมาด้วย ป๋าชู ถึงกับลั่นว่า ป่านนี้คนเสียชีวิตนั่งร้องไห้! ยังไม่รดน้ำศพถามหาเงินประกัน ยันเด็กไม่ได้เงินก็ไม่เอาแค่ขอมาส่งพ่อ – พี่น้องตลกหงายท้องคนช่วยงานศพเป็นพัน เปิดมามีแค่นี้ – ยูริ เมีย บอล ขอส่งเสียหลานเอง
ล่าสุด นักร้องชื่อดัง แมงปอ ชลธิชา ก็ได้โพสต์ข้อความ อธิบยร่ายยาวว่า “อ่ะ เห็นแล้วว่ามีการแก้ไขโพสต์ ชัดเจนแล้วว่าที่โพสต์นี่หมายถึงใคร วุฒิภาวะ…สำคัญนะ!
คนที่เขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง 17 ปี และที่สำคัญ คือเป็นพ่อของลูก จะมาขออโหสิกรรม จะมาทำเพื่อพ่อของลูกเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เลยเหรอคะ?
อะไรคือการสร้างภาพเอ่ย เจเจไปก็ไปแบบธรรมดาหน้าก็ไม่แต่ง สภาพนั้น ไม่ได้อยากจะออกสื่อหรอกค่ะ แต่ที่เห็นว่าไปยืนให้สัมฯ เพราะเขาประกาศออกไมค์เรียกลั่นวัดเป็นสิบๆรอบให้มาสัมฯกับสื่อหน่อย คนอยู่ในงานได้ยินกันหมด! ฉันนั่งอยู่ด้วยก็ตกใจ ละบอกเพื่อน.. ไปสัมฯเหอะมึง จะได้จบๆ เจก็เดินหนีออกไปข้างนอกศาลา..บอกไปรับลูก เขาก็ยังประกาศเรียก สุดท้ายก็ต้องไปยืน
เจไม่ได้มาเพราะอยากได้เงิน ก็บอกแต่แรกแล้ว แต่เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการอยากให้ลูกได้บ้าง ลูกยังต้องเรียนอีกหลายปี ทำไมถึงมีภาพออกสื่อคอยยืนประกบลูกตลอด… เธอ เด็กอายุ 13 ปี ท่ามกลางแขกเหรื่อมากมาย จะเดินไปทำอะไรก็เรียกแม่ให้ไปเป็นเพื่อนด้วย เป็นเรื่องปกติป่ะคะ?
จริงๆเจก็อยากจะนั่งหลบมุม แต่เพราะแขกที่มา ส่วนใหญ่คือพี่ๆในวงการ ซึ่งรู้จักเจกันทั้งนั้น เข้าใจไหมว่าเขาอยู่กินกันมาสิบกว่าปี เขารู้จักกันหมดแหละในวงการ ก็ต้องไปสวัสดี ทักทาย ขอบคุณ ทุกคน ถือเป็นการช่วยงาน
ทำไมยังโพสต์ถึงพี่เหน่ง… โพสต์ตอนจากกันไปแล้ว ไม่ใช่โพสต์ตอนมีชีวิตอยู่ โพสต์ในพื้นที่ตัวเอง โพสต์เก็บไว้ให้ลูกดู … ผิดมากเหรอ? เช้ามา..พาลูกทำบุญถวายสังฆทานให้พ่อเขา ก็ผิด อีกหลายประเด็นมากนะ กว่าจะจบงาน
นี่ยังไม่รวมที่เอาเจไปว่าลับหลังให้คนอื่นฟัง … มันถึงกันหมดแหละ คนกันเองทั้งนั้น เขารู้อะไรใช่ไม่ใช่ อะไรควรไม่ควร เขามาบอกกันหมดแหละ แต่…เจมันก็นิ่ง ฉันงง อะไรคือสร้างภาพ อะไรคือล้ำเส้น คนในวงการ พี่ๆตลก รวมถึงครอบครัวพี่เหน่ง…เขารักเจเจมากนะ
ถึงวันนี้ ลูกคนเล็กจะไม่ได้อะไรเลย แต่คนเป็นแม่อย่างเจเจ มันเลี้ยงลูกได้ ที่ผ่านมาเจก็สู้ตลอด และพี่ๆทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเสมอ คิดแค่นี้แหละ ใจกว้างๆหน่อย ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนหรอก จักรวาลไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะ