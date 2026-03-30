ฮัลโหลดารา- สองซูเปอร์สตาร์ K-pop ระดับโลก ‘BamBam’และ ‘มินนี่’ แปลงโฉมจับมือทำเพลง “CARRY YOU” ฉลองครบรอบ 8 ปี PUBG MOBILE
หนัง “อีแหล่ แอรี่ เกาหลี โอปป้า” บินไปถ่ายที่ปูซาน ประเทศเกาหลี ทำเอา ‘พี่ฮง อิลฮงมิน’ ได้ย้อนความทรงจำ “ปูซานมีหลายสตอรี่สำหรับผม เคยมีความฝัน ความรัก หลังออกจากมหาวิทยาลัยที่ไทยตอนปี 2 ก็หนีไปปูซานอยากเป็นแร็พเปอร์ ตอนนั้นจนมาก ผมอยู่กับแฟนเก่าซึ่งเขาซัพพอร์ตผมทุกอย่าง แล้วเขาอยากแต่งงาน แต่ผมยังไม่พร้อม เลยเลิกกัน และกลับเมืองไทย ตอนที่ถ่ายหนังเรื่องนี้ตอนนั้นทุกอย่างขึ้นมาในหัว ซึ้ง ดีใจ โดดเดี่ยว คิดถึงแฟนเก่า ทำให้ผมอินกับตัวฮงมากขึ้นครับ”
สองซูเปอร์สตาร์ K-pop ระดับโลก ‘BamBam’ กันต์พิมุกต์ ภูวกุล และ ‘มินนี่’ ณิชา ยนตรรักษ์ จากวง i-dle แปลงโฉมจับมือทำเพลง “CARRY YOU” ฉลองครบรอบ 8 ปี PUBG MOBILE เนื้อหาเพลงปลุกใจให้ทั้งสองคนร่วมมือฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ซึ่งการเป็นทีมเวิร์กนั้นเป็นส่วนสำคัญในการเล่น PUBG MOBILE ติดตามฟังเพลงได้ที่ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของ PUBG MOBILE
ห่างจากงานหนังไป 22 ปี ในที่สุด ‘เบนซ์ พรชิตา’ ก็ใจอ่อนให้กับหนัง “เหมรย 2” โดยบอกว่า “เบนซ์ไม่ได้เล่นหนัง 22 ปีแล้ว ที่รับเล่นหนังอีกครั้งเพราะอาเอกชัย ศรีวิชัย โทร.มาค่ะ บอกเขียนบทก็คิดถึงเบนซ์เลยต้องเป็นเบนซ์เล่นเท่านั้น รับรองว่าบทดีแน่นอน เอาจริงๆ ก็คือเบนซ์รับงานก็เพราะว่ารักอาเอกชัย ศรีวิชัย ค่ะ สำหรับบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกสนานมากค่ะ ตอนแรกก็แอบกังวลว่าเราหายหน้าไปจากวงการนานแล้ว น้องๆ รุ่นใหม่ๆ เขาจะโอเคกับเราไหม แต่ปรากฏว่าบรรยากาศสนุกสนานอบอุ่นไม่ต่างไปจากเมื่อก่อนเลยค่ะ”
รายการ “ใต้โต๊ะวิทยา” ที่ดำเนินรายการโดย ดีเจโบ-ธนากร, ดีเจอาร์ต-มารุต และ ดีเจเผือก-พงศธร ได้รับรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2569” สาขาสื่อมวลชน : สื่อสารสร้างสรรค์เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชนไทย ที่จัดโดย มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับซีพี ออลล์ ติดตามชม ใต้โต๊ะวิทยา ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ทาง YouTube ช่อง Atime Do Dee