จุง อาเชน ไอย์ดึน มอบหมายให้ นายเจนธรรม สุขีถาน ทนายความ และผู้แทน พาคุณแม่ของจุง เข้าแจ้งความ บช.สอท. ดำเนินคดีหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาบนแอพพลิเคชัน X การโพสต์ข้อความใส่ร้าย ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องที่จะถูกมองข้าม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 นายเจนธรรม สุขีถาน ทนายความ และผู้แทนโดยชอบธรรม นำคุณแม่ของ จุง อาเชน ไอย์ดึน เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เรียบร้อยแล้ว
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีบนแอปพลิเคชัน X ที่โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ พาดพิง และดูถูกเหยียดหยามการประกอบวิชาชีพของ จุง อาเชน ไอย์ดึน ต่อสาธารณชน
การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง ทนายความ และผู้แทน รวมถึงคุณแม่ ยืนยันชัดเจนว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด ทุกราย ทุกบัญชี อย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้ ขอฝากเตือนไปยังผู้ที่ยังคงโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมาย ผู้กระทำผิดสามารถถูกติดตามและดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะใช้บัญชีนิรนามหรือไม่ก็ตาม