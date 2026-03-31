ซุปตาร์บันเทิง

คู่รัก ‘โอบ’ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ และ ‘ปราง’ กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล หรือ ‘เลดี้ปราง’ ปล่อยซิงเกิลใหม่ เพลง “ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว (The Chosen One)” – OABNITHI (โอบนิธิ) และ “อย่าไปรักใครอีกนะ (ENG NAME)” – LADIIPRANG (เลดี้ปราง)
โดยทั้งคู่ควงคู่กันมาให้สัมภาษณ์ ณ Lido Connect Hall 3 นอกจากจะพูดคุยเรื่องงนเพลงแล้ว ทั้งวคู่ยังมาสาดความหวานรัวๆ ทำเอาคนที่อยู่ใกล้ถึงกับเก็บอาการฮ็อบไว้ไม่อยู่ ฟินกันไปถ้วนหน้า
♦ อันนี้แถลงข่าวแต่งงานหรือเปล่า?
โอบ – “ปล่อยเพลงครับ เพลงของผมชื่อ ‘ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว’”
เลดี้ปราง – “ส่วนของปราง ‘อย่าไปรักใครอีกนะ’”
♦ เล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าทำงานด้วยกันยังไง?
โอบ – “เพลง ‘ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว’ จะพูดถึงเรื่องที่เราค่อนข้างเหนื่อยกว่าจะเจอใครสักคน แล้วเรารู้สึกว่าในเมื่อเจอคนนี้ชอบคนนี้แล้วเราจองไว้ก่อนได้ไหม มันจะเป็นเพลงแนวเออร์เบินป๊อป มีดนตรีสังเคราะห์นิดหนึ่ง
เพลงนี้อยากให้ใช้ได้กับทุกคน ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว บางทีเราอยากสื่อสารเมสเสจนี้ออกมาให้กับหลายๆ คนที่กำลังอยู่ในสถานะประมาณนี้ครับ เพราะคนในประเทศไทยนี้อีกตั้ง 70 กว่าล้านคน เราจะเจอใครคนใดคนหนึ่งได้มันยากครับ”
เลดี้ปราง – “ทั้งสองเพลงได้พี่แอ้ม อัจฉริยา มาแต่งให้ จุดเริ่มต้นโปรเจ็กต์คือรู้สึกว่าอยากทำเพลงให้มีกิมมิกมาด้วยกัน ก็เลยต้องมาสัมภาษณ์คู่กันแบบนี้เพราะเพลงมีความต่อกัน”
โอบ – “เขาเรียกว่าเป็นเพลงถาม-ตอบ แต่ถ้าสมัยสุนทราภรณ์จะเรียกว่าเพลงโจทย์เพลงแก้”
เลดี้ปราง – “ของปรางจะมาต่อจากเพลงเขา ชื่อเพลง ‘อย่าไปรักใครอีกนะ’ เขาบอกว่าไม่อยากรักคนอื่นแล้ว เราก็เลยบอกว่างั้นก็อย่าไปรักใครอีกนะ เพลงปรางจะเป็นฟีลลิ่งบ่งบอกความเป็นตัวปรางด้วย มาจากประสบการณ์บ้าง เพลงนี้เป็นตัวแทนความรักของคนที่เคยผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จมา แต่วันนี้เราเจอสิ่งที่ดีๆ หรือความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากลับมามีความรักที่ดีได้อีกครั้งหนึ่ง มันเป็นความรู้สึกหวงความสัมพันธ์นี้ อยากให้ความสัมพันธ์นี้อยู่กับเราไปนานๆ”
♦ ฟังสองเพลงนี้ คือรู้เลยว่าความรักเราเป็นแบบไหน?
โอบ – “จะมี identity ของแต่ละคน เขาจะโหมดจริงจัง ของผมไม่ใช่ว่าไม่จริงจัง ชีวิตจริงผมอาจจะติดเล่น แต่ผมเป็นคนจริงจังนะ ผมพูดในเนื้อหาเพลงอยู่ว่าเหนื่อยจะตายที่ต้องตามหาใครคนนั้น มันไม่สนุกเลยกับการต้องเริ่มต้นใหม่กับใคร เพราะฉะนั้นการที่เราได้เจอคนนี้ เราอยากจองเขาไว้และขอคว้าเขาไว้ก่อนได้ไหม”
♦ เล่าบรรยากาศการทำงานอย่างการถ่ายมิวสิกวิดีโอ?
โอบ – “คือสเตจมันจะต่างกัน MV ผมจะเป็นสเตจแบบเริ่มเกิดความสัมพันธ์ที่ดี เป็นโมเมนต์ที่เริ่มจีบกัน”
เลดี้ปราง – “ส่วนเอ็มวีเพลงของปราง คือ MV เขาจีบแล้ว หลังจีบก็ทำไมล่ะ รอบนี้เป็นการเล่น MV รอบสองให้เขา รอบนี้ไม่ได้เงินเลย แต่เขาก็มาเล่น MV ให้เราเหมือนกัน ฟรีเหมือนกัน”
โอบ – “ตอนถ่ายใช้คำว่าเปลี่ยนชุดจนตัวถลอก เปลี่ยนหลายชุดมาก เราอยากให้เห็นโมเมนต์ต่างๆ ว่าแต่ละวันหรือใน Daily Life เมื่อเปลี่ยนสเตจจากการจีบกันมาแล้ว มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมาอยู่ในรูปแบบของการเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย เราใช้ชีวิตอะไรยังไงบ้าง”
♦ อันนี้เอามาจากชีวิตจริงหรือเปล่า?
โอบ – “ก็มีบ้างเนาะ”
เลดี้ปราง – “จริงๆ ตอนที่ถ่าย MV ปราง เหมือนเล่นกันเอง เป็นอิมโพรไวส์มากกว่า เอาให้เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ แต่ MV ที่เล่นยากคือ MV ของคุณโอบ เพราะต้องย้อนเวลากลับไปตอนที่เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรก ปรางประทับใจตอนเล่น MV เขามาก มันเหมือนเราได้นั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไป เห็นตอนที่เขาจีบเราใหม่ๆ”
♦ ความหวานระดับไหน?
โอบ – “ผมยืนยันคำเดิม ผมไม่ใช่คนคลั่งรัก อยากบอกว่าจริงๆ แล้วที่ผมทำมันเป็นเรื่องราวปกติ หลายๆ คู่อาจจะทำกัน แต่แค่เขาไม่ได้แชร์ออกมา”
♦ ใน MV กับชีวิตจริง อันไหนหวานกว่า?
เลดี้ปราง – “ชีวิตจริงค่ะ เขาไม่ยอมรับว่าเขาคลั่งรัก”
โอบ – “ผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ไม่ค่อยแสดงกิริยาอะไรออกมา เดี๋ยวสักพักชาวเน็ตคอมเมนต์ละ บอกไอ้คนเนี้ยชอบเก๊ก ไม่พูด อีกคนนึงเขาดูแสดงออกว่าเขารักขนาดนู้นขนาดนี้ คุณพี่…ผมแสดงออกมาขนาดนี้ คุณพี่ยังรู้สึกไม่ได้เหรอ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด”
เลดี้ปราง – “คือปรางรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง รู้ว่าความสัมพันธ์จริงๆ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเรามีความสุขมากแค่ไหน เราก็เลยไม่ซีเรียสกับตรงนั้นมาก แต่พอเห็นบ่อยๆ ก็จะพยายามพูดแทนเขาให้คนรับรู้ ก็อยากให้คนเข้าใจว่าเขาน่ารักแค่ไหน”
♦ อย่างในเพลงของโอบจะรู้สึกว่าท่อนไหนที่มันแมตช์กับชีวิตคู่รักของเราเลย?
โอบ – “มันจะมี When I’m with you I feel like home หมายถึงเวลาฉันอยู่กับเธอ มันเป็นเหมือนฉันอยู่บ้าน เป็นความความรู้สึกเหมือนเธอเป็นเซฟโซนให้ฉันอะไรประมาณนี้”
เลดี้ปราง – “ส่วนท่อนปรางต้องเป็นชื่อเพลงเท่านั้น หนูถูกใจชื่อเพลงนี้มาก อย่าไปรักใครอีกนะ เป็นฟีลแบบ ที่จริงพี่แอ้มเขียนมาให้หนูอ้อนเขา แต่ฟังไปฟังมาเหมือนหนูสั่งเขา ปรางรู้สึกว่าพี่แอ้มเขียนมาตรงกับปรางมาก เพราะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ปรางจะพูดกับเขาตลอดว่า ปรางไม่ขออะไรจากเขาเลย แค่ขอให้เขาอยู่กับเรา ตื่นมาได้เจอกัน ได้พูดคุยกัน ได้ใช้ชีวิตกัน แค่นั้นค่ะ”
♦ ตอนนี้คุยกันเรื่องอนาคตยังไงบ้าง?
เลดี้ปราง – “เรามองไกลอยู่แล้ว แต่ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนที่ต้องมานั่งคาดหวัง แผนเดียวที่มองเห็นคืออยากเติบโตไปด้วยกันมากกว่า ยังไม่ได้วางว่าอีกกี่ปีจะแต่งงาน”
โอบ – “เขาบอกผมว่า ในช่วงที่เขาอายุ 30 ต้นๆ เป็นช่วงที่เขาสนุกมาก ได้ลองทำอะไรหลายอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าเธออยากทำอะไร ทำตามความฝันของเธอได้เลย อย่าเอาฉันเป็นตัวกดดันในการใช้ชีวิตของเธอ เดี๋ยวฉันจะคอยซัพพอร์ตเธอเอง ฟังแล้วก็ดีใจที่มีคนเข้าใจเราขนาดนี้และไม่กดดัน”
เลดี้ปราง – “ปรางชอบพูดเล่นกับเขาว่า ค่อยใส่ชุดแต่งงานตอนผมขาวก็น่ารักดีนะ (หัวเราะ) กลัวเขากดดันไง เราอยู่วงการมานาน เรารู้ว่าบางทีผู้ชมทางบ้านก็อยากมีคำถามแทนเรา มีคอมเมนต์มากดดันเขา เลยพยายามพูดไว้ก่อนว่าแต่งตอนแก่ผมขาวก็น่ารักนะ”
โอบ – “ไม่ให้รอถึงขนาดนั้นหรอกครับ”
♦ รีวิวความรักจนถึงวันนี้หน่อย?
โอบ – “เหมือนในเพลงครับ ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว”
เลดี้ปราง – “เพลงสองเพลงนี้คือชีวิตรักตอนนี้ และคาดหวังให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ การที่เรากล้าทำชิ้นงานที่สำคัญด้วยกันขนาดนี้ ฉันอยู่ใน MV เธอ เธออยู่ใน MV ฉัน มันต้องมีความมั่นใจต่อกันและกันในระดับหนึ่งเลย”
♦ ฝากเพลงหน่อย?
โอบ – “ฝากเพลง ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว ด้วยครับ ฟังได้ทุกสตรีมมิ่ง และดู MV ได้ที่ช่องยูทูบ LOVEIS ครับ”
เลดี้ปราง – “ฝากเพลง อย่าไปรักใครอีกนะ ด้วยค่ะ และ MV วันนี้ที่ยูทูบ LOVEIS ลองไปดูค่ะ น่ารักมาก”
นภัสสร มงคลรัฐ