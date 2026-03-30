ฮือฮาทั้งไลฟ์! ฟ่านปิงปิง โผล่ร่วมเฟรมไลฟ์คู่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น สวยสะกดทุกสายตา ออร่าพุ่งแรงจนเจนนี่ยังเก็บอาการไม่อยู่

เป็นกระแสฮือฮาสนั่นโซเชียล เมื่อซุปตาร์ระดับโลก “ฟ่านปิงปิง” เซอร์ไพรส์โผล่ไลฟ์ร่วมเฟรมกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” แค่เห็นชื่อก็การันตีความปังทะลุจอ

โดน เจนนี่ ได้อัดวีดีโอก่อนเข้าไลฟ์ในติ๊กต็อก เผยว่าฟ่านปิงปิงจะมาร่วมไลฟ์ด้วย เรียกว่าพอปรากฏตัว ฟ่านปิงปิง ออร่าความสวยระดับตัวแม่ที่ยังคงเป๊ะทุกมุม ทั้งผิวพรรณและใบหน้าที่ไร้ที่ติ ทำเอาคนดูรวมถึงเจนนี่เองถึงกับออกอาการตื่นเต้น กลั้นความปลื้มไว้ไม่อยู่

บรรยากาศในไลฟ์เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความสนุกสนาน แต่ไฮไลต์ที่ใครๆ ก็พูดถึงหนีไม่พ้นความสวยสะกดของฟ่านปิงปิง ที่แค่ขยับตัวเล็กน้อยก็กลายเป็นช็อตเด็ดให้แฟนๆ แคปภาพแชร์กันรัวๆ จนไลฟ์นี้กลายเป็นอีกโมเมนต์ไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
3

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
6

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
7

วันเดียวชน 2 งาน อึ้ง หนุ่มจีนจัดงานแต่งภรรยา อีกชั้นฉลองลูกครบ 100 วันกับแฟนเก่า
8

สวนทางสายสุขภาพ! คุณทวดจีนวัย 101 ปี ดื่มน้ำอัดลม กินซีฟู้ดเป็นประจำ
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ