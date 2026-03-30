ฮือฮาทั้งไลฟ์! ฟ่านปิงปิง โผล่ร่วมเฟรมไลฟ์คู่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น สวยสะกดทุกสายตา ออร่าพุ่งแรงจนเจนนี่ยังเก็บอาการไม่อยู่
เป็นกระแสฮือฮาสนั่นโซเชียล เมื่อซุปตาร์ระดับโลก “ฟ่านปิงปิง” เซอร์ไพรส์โผล่ไลฟ์ร่วมเฟรมกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” แค่เห็นชื่อก็การันตีความปังทะลุจอ
โดน เจนนี่ ได้อัดวีดีโอก่อนเข้าไลฟ์ในติ๊กต็อก เผยว่าฟ่านปิงปิงจะมาร่วมไลฟ์ด้วย เรียกว่าพอปรากฏตัว ฟ่านปิงปิง ออร่าความสวยระดับตัวแม่ที่ยังคงเป๊ะทุกมุม ทั้งผิวพรรณและใบหน้าที่ไร้ที่ติ ทำเอาคนดูรวมถึงเจนนี่เองถึงกับออกอาการตื่นเต้น กลั้นความปลื้มไว้ไม่อยู่
บรรยากาศในไลฟ์เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความสนุกสนาน แต่ไฮไลต์ที่ใครๆ ก็พูดถึงหนีไม่พ้นความสวยสะกดของฟ่านปิงปิง ที่แค่ขยับตัวเล็กน้อยก็กลายเป็นช็อตเด็ดให้แฟนๆ แคปภาพแชร์กันรัวๆ จนไลฟ์นี้กลายเป็นอีกโมเมนต์ไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์