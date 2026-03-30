บุ๋ม ปนัดดา สมัครงาน-สอบสัมภาษณ์ในรอบเกือบ 30 ปี ท้าทายบทบาทใหม่ กำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม ตอกย้ำภาพผู้หญิงแกร่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต
สร้างความฮือฮาให้แฟนๆ และโลกโซเชียลไม่น้อย สำหรับนางงามและพิธีกรสาวมากความสามารถ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ล่าสุดออกมาเผยถึงก้าวสำคัญในชีวิต ด้วยการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์อีกครั้งในรอบเกือบ 30 ปี
โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียสั้นๆ แต่สะเทือนความรู้สึกว่า “สมัครงานและสอบสัมภาษณ์ในรอบเกือบ 30 ปี อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต” ทำเอาหลายคนทั้งตื่นเต้นและสงสัยว่าเส้นทางใหม่ที่เธอกำลังจะก้าวไปนั้นคืออะไร
ช่วงแรกยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ทำให้แฟนๆ ต่างพากันคาดเดากันไปต่างๆ นานา ว่าผู้หญิงเก่งระดับเธอจะเลือกไปสร้างบทบาทใหม่ในองค์กรใด
กระทั่งมีการเฉลยผ่านอินสตาแกรมของ แบมบี้ สิรินโสพิศ ที่ได้เผยคลิปบรรยากาศขณะไปสมัครงานพร้อมกับ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมระบุชัดว่าเป็นการสมัครเข้าร่วม “กำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม”
ในคลิปเผยให้เห็นทั้งคู่กำลังตั้งใจกรอกใบสมัคร และนั่งรอสัมภาษณ์อย่างจริงจัง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นระเบียบและเคร่งครัด สะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้น
การตัดสินใจครั้งนี้ของบุ๋ม ปนัดดา ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้หญิงแกร่ง ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติในอีกบทบาทหนึ่ง
หลังข่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมอย่างล้นหลาม พร้อมส่งกำลังใจและตั้งตารอวันที่จะได้เห็น “แม่บุ๋ม” ในลุกส์เครื่องแบบอย่างเต็มตัว