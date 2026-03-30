หล่อเกินต้าน! เฉินเจ๋อหย่วน ขึ้นแท่น Global Ambassador เถ้าแก่น้อย

หล่อแบบตัวเป็นๆ เฉินเจ๋อหย่วน ขึ้นแท่น Global Ambassador เถ้าแก่น้อย ปลื้มเห็นหน้าตัวเองบนซอง หวังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมการกินไทย-จีน
หล่อละมุนเกินปก! พระเอกชาวจีนชื่อดัง เฉินเจ๋อหย่วน ที่มีผลงานซีรีส์ตกแฟนไทยอย่าง แอบรักให้เธอรู้, ปลูกรักพักใจใต้ต้นมะกอกขาว, อริรักลิขิตใจ ฯลฯ บินข้ามฟ้ามาพบปะแฟนชาวไทย ในงาน “Taokaenoi X ChenZheYuan A Global Journey of Flavor” เปิดตัวในฐานะ New TaokaeNoi Global Ambassador
แต่ก่อนที่แฟนๆ จะได้รอรับแรงกระแทกความหล่อแบบตัวเป็นๆ ของพระเอกฮอตหน้าหวาน ในช่วงเย็นวันนี้ ที่ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ TaokaeNoi (เถ้าแก่น้อย) เปิดให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ เฉินเจ๋อหย่วน แบบใกล้ชิดและอบอุ่น ณ ห้อง M2 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โดย เฉินเจ๋อหย่วน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับเกียรติเป็น Global Ambassador ของเถ้าแก่น้อย ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ผมมีโอกาสได้กินสาหร่ายเถ้าแก่น้อยและซื้อแจกเพื่อนด้วย แต่สำหรับครั้งนี้มีความพิเศษนิดนึงเพราะได้เห็นหน้าของตัวเองอยู่บนห่อบรรจุภัณฑ์ ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความสดใสของผมเอง
เลยทำให้มีโอกาสได้รับคัดเลือกขึ้นมาเป็น Global Ambassador แล้วก็อยากจะเติบโตไปด้วยกันในอนาคตกับทางเถ้าแก่น้อย ผมในฐานะที่เป็นนักแสดงและศิลปินรู้สึกตัวเองเปรียบเสมือนเป็นสะพานในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม รวมไปถึงอาหารกินเล่นด้วย”
ส่วนการที่ TaokaeNoi เลือกให้เป็น Global Ambassador เพื่อต้องการช่วยขยายตลาดนั้น เฉินเจ๋อหย่วน เผยว่า “ไม่อยากให้มองว่าเป็นการช่วยขยายตลาด แต่อยากให้มองเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญ เพราะสำหรับแบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อยในประเทศจีนถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆ หลายๆ คนก็ได้ทานสาหร่ายแบรนด์เถ้าแก่น้อยด้วย เรียกว่าเติบโตมาพร้อมๆ กับผมเลยก็ว่าได้ สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณสาหร่ายเถ้าแก่น้อยที่ให้เกียรติ รวมถึงแฟนคลับที่สนับสนุนและชื่นชอบในตัวผมครับ”