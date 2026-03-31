ร้องไห้ไม่หยุด กูคิดถึงพวกมึงเรื่องxxxอะไรช่างแม่xมัน! แด๊กซ์ ปล่อยโฮรวมตัว เจ๋ง เพื่อนๆ วง BigAss ภาพที่รอ 15 ปี แฟนๆแห่ดีใจลั่นปลดล็อกแล้ว
แด๊กซ์ ROCK RIDER น้ำตาแตกเลย เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband เผยคลิปการกลับมารวมตัวอีกครั้งของ แด๊กซ์ กับสมาชิกวง แถมยังร้องไห้ไม่หยุด พร้อมแคปชั่นว่า
แด๊กซ์ ปล่อยโฮรวมตัว เจ๋ง เพื่อนๆ วง BigAss ภาพที่รอ 15 ปี
“ภาพนี้ใช้การเดินทาง 15 ปี” ท่ามกลางเพื่อนๆต่างก็แซวว่าร้องไห้อีกแล้ว โดยมีคอมเมนต์จากแฟนๆและชาวเน็ตยินดีต่างก็บอกว่าปลดล็อกแล้ว เพิ่งเคยเห็นแด๊กซ์ร้องไห้เลย บางคนก็ร้องไห้ตามด้วย อาทิ
แฟนๆ BigAss แห่ดีใจลั่นปลดล็อกแล้ว
“อย่าว่าแต่พี่แด๊กร้อง ผมก็ร้อง , เพิ่งเคยเห็นพี่แด๊กร้องไห้ , มิตรภาพ ต่อให้ ไม่เข้าใจผิดใจกัน สักวัน ก็ต้องมีโอกาส วนมาเจอ ภาพนี้ เดินทางนานมากครับ 15 ปี กว่า จะเป็นภาพนี้ , ในที่สุดสรุป เจ๋ง กับ แด๊ก ก็จบสักที ต้อง ราชมังแล้วครับ อิมแพ็คเล็กไป , พี่แด๊กเหมือนเด็กเลยยยย 55555 ปลดล็อกกันสักทีนะครับพี่” เป็นต้น
โดยเผยคลิปตอนหนึ่งที่ แด๊กซ์ ยังร้องไห้หนักบอกเพื่อนด้วยว่า “กูคิดถึงพวกมึง ในใจกูคิดถึงพวกมึง โตมาด้วยกัน เรื่องxxxอะไรช่างแม่xมัน กูคิดถึงพวกมึง ไม่ต้องกลับมารวมกันก็ได้ แต่กูคิดถึงพวกมึงไอ้เxx”
ทีมข่าวสด 31 มี.ค.69