ลาล่า ร่ำไห้ แม็ก ดาราหนุ่มฝรั่งเศสมีสาวอื่น ถามมันแชร์กันอย่างนี้ได้เหรอ-ความซื่อสัตย์คืออะไร คอมเมนต์มองอีกมุม
จากที่ก่อนหน้านี้ ลาล่า ขวัญนภา หรือ ลาล่า อาร์สยาม เผยโมเมนต์คบหากับ แม็ก ดาราหนุ่มฝรั่งเศส คุยกันเกือบปี โดยฝ่ายชายเพิ่งบินมาหาที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ลาล่า เคยเปิดใจว่า ยังไม่ได้ระบุสถานะตกลงเป็นแฟน เพราะอกหักหลายครั้ง เปิดตัวทีไรหายทุกที พร้อมทั้งยืนยันว่ามีคนช่วยสกรีนให้เยอะ น้องเขยก็เป็นคนฝรั่งเศส ตอนนี้อยากคุยกันแบบปล่อยจอย คุยแบบไม่มีสถานะ ไม่ต้องตามหึงหวง หรือมีเรื่องจุกจิก
แต่ปรากฏพบว่า แม็ก ไปกับผู้หญิงคนอื่น ลาล่า ไลฟ์สดมีอาการโกรธและร่ำไห้ตัดพ้อต่างๆ นานา หันหลังแป๊บเดียว ไม่ใช่ของเราแล้ว ไม่อยากเสียใจแล้ว ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจ
ลาล่า ร่ำไห้ แม็ก ดาราหนุ่มฝรั่งเศสมีสาวอื่น
โดยตอนหนึ่ง ลาล่า ปรี๊ดแตกถึงผู้หญิงอีกคน เหมือนตัวเองโดนสวมเขาด้วยว่า “มึงมาพูดว่า ผู้ชายมาหามึง เพราะรักมึง อีหน้าโง่ กูเอาของมึงไปแดกแล้วค่ะ เหรอ ก็ไม่แคร์เพราะกูไม่เห็น ล่าต้องคิดอย่างนี้ถูกมั้ย ทางนั้นก็จะบอกกูได้กินก่อนมึงอีก มึงได้ของเศษของเดนจากกู ”
“ทำเป็นพูดให้ข่าวไป เขารักมึง เขาอุตส่าห์บินมาหามึง พูดไปแบบไม่ได้เห็นทั้งที่กูกินของมึงเรียบร้อยแล้ว แบบนี้ แล้วล่าก็บอกไม่เป็นไร ล่าไม่สนใจล่าอยู่ได้ พี่ล่าต้องแบบนี้ถูกต้องเหรอ
ช่างมันเรามาก่อน แชร์กันอย่างนี้ได้เหรอ ถ้าแชร์กันได้แบบ อเมริกันแชร์ ฉันจะได้ไปเปิดเลยล่าคุยกับหนุ่มประเทศไหนอีก แชร์เหมือนกันนะ เพื่อนนอนอยู่บนเตียงเดียวกัน จั๊บๆกันได้ด้วยเหรอ”
“ไม่รู้จะสู้เพื่ออะไร อีกไม่กี่วันเขากลับ จะรู้ได้ยังไง ความซื่อสัตย์คืออะไร กูยังไม่มีใคร กูยังนั่งพูดอยู่ กูก็ยังกล้าซื่อสัตย์ ”
คอมเมนต์มองอีกมุม ลาล่า ยังไม่ได้ตกลงสถานะกับ แม็ก
ลาล่า ร้องไห้ด้วยบอกว่า ถ้าไม่มีเขาจะขายของไม่ได้จริงเหรอ จะไม่ขอให้ผู้ชายคนไหนมานั่งในไลฟ์ปักตะกร้าขายของอีกต่ ไม่ชอบให้ใครมาทวงบุญคุณ ไม่ชอบให้มานั่งแล้วหายไปแล้วมาถามหาคนนั้นคนนี้ อยากพิสูจน์ตัวเองขายเอง
ท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจ และบางส่วนก็มองว่า ลาล่า บอกเองว่ายังไม่มีสถานะ จะใช้คำว่าโดนสวม เขาอาจจะไม่ถูกนัก ผู้ชายก็ไปเดตกับคนอื่นได้ หรือมุมชาวต่างชาติ ถ้ายังไม่ตกลงสถานะชัดเจน ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
ทีมข่าวสด 31 มี.ค.69