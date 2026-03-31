ตู ต้นตะวัน อัพเดตหัวใจยังโสด ย้ำสถานะ ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชัดเจน! เผยสเป๊กหนุ่มที่ใช่ ทำเอาพี่ชายห่วง ช่วยสกรีนอย่างหนัก
แพ้ทางผู้ชายคารมดีซะแล้ว สำหรับนักแสดงสาว ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล ที่แม้ว่าก่อนหน้านี้ หลายคนจับจิ้นกับหนุ่ม ไบร์ท วชิรวิชญ์ ในช็อตลงรูปคู่กัน ทำเอาเรือแจวพายกันใหญ่ก็ตาม แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอย่างที่แฟนคลับคิดกัน
ล่าสุด วันที่ 30 มี.ค.2569 ที่ ลานอินฟินิซิตี้ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตู ต้นตะวัน มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ในฐานะนักแสดง พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แพ้หนุ่มคารมดี
“ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วพี่ชายก็เป็นห่วง เขาบอกว่าตูเลือกได้ไม่ดีเท่าไหร่ ด้วยความที่ตูชอบสเป๊กคือคารมดี เขาเลยรู้สึกว่าสเป๊กแบบเนี้ยน่าเป็นห่วงก็เลยแอบดูให้ เพราะคารมมักมากับความเจ้าชู้ แต่หนูก็ชอบซะด้วย เพราะมันดูสู้มือ (ใจเย็นๆ ลูก?) หนูเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ถ้าเจอคนที่ใช่”
ตอนนี้คือโสด? “คือตอนนี้ยุ่งมาก ไม่มีเวลาไปใจบางกับใครเลย (ถ้าโดนจีบก็รู้ตัวมั้ย?) ก็รู้แหละ หนูเริ่มเข้าใจที่ดาราตอบแล้วว่างานยุ่งไม่มีแฟนเป็นยังไง ช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อน”
แล้วพี่ชายเราล่ะ? “พี่ตน…คือหนูก็ไม่ได้เป็นห่วง เพราะเขาสามารถตัดสินใจได้เอง แค่ห่วงคนที่จะไปจีบเขามากกว่า(ยิ้ม) ก็แอบดูอยู่ห่างๆ แบบห่วงๆ ถ้าเกิดมีเรื่องอะไร พอจะเข้าไปช่วยดูได้”
ย้ำสถานะ ไบร์ท วชิรวิชญ์
ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับจิ้น ไบร์ท วชิรวิชญ์? “คือหนูสนิทกัน ถ้าคนไม่ได้ตามF4 พอเห็นรูปก็จะตกใจ และมันเป็นช่วงวาเลนไทน์ด้วย จะบอกว่าพี่ไบร์ทเขาก็เรียกหนูเจ้าหญิงตั้งแต่F4 แล้ว เลยเกิดกระแสขึ้นมา”
สถานะกับพี่ไบร์ท? “ก็พี่ชาย (เห็นข่าวที่เขาจับจิ้นใช่ไหม?) เห็นที่แฟนๆ จับจิ้นกัน เขาก็คงอยากให้มาร่วมงานกันอีกครั้ง ยืนยันว่าหนูโสดจีบได้ แต่ผ่านด่านพี่ชาย และคุณแม่ พี่ส้มด้วยค่ะ”