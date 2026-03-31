เจ้านาย จินเจษฎ์ ปลื้มแฟนคลับติดตามเพิ่มหลายเจนฯ ฮึกเหิมอยากทำเพลงรัวๆ เผยสถานะหัวใจ ลั่น! อยากดูแลแม่ก่อน
เดินทางมาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ณ ชั้น 5 ลานอินฟินิซิตี้ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับ เจ้านาย จินเจษฎ์ วรรธนะสิน ในฐานะนักแสดงนำ พร้อมให้สัมภาษณ์อัพเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตปัจจุบัน พร้อมเผยตอนนี้โสด สเป๊กก็เปลี่ยนไป
งานเพลงตอนนี้? “ทำงานเพลงเป็นหลักครับ ตั้งแต่เข้าบ้านโซนี่มิวสิคไทยแลนด์ก็ปล่อยมาแล้ว 3 เพลง อยากรักษาความต่อเนื่องนี้ไว้ครับ งานเข้ามาเรื่อยๆ เลย เข้ามาได้อีกครับ พร้อมรับใช้ครับ มีช่วงหนึ่งที่คิดกับตัวเองว่าอยากรับทุกงาน พยายามเปิดรับทุกโอกาสของตัวเองให้มากขึ้น”
แฟนคลับเพิ่มขึ้นหลายเจนฯ
มีแฟนๆ ติดตามมากขึ้น? “ดีใจครับ ตอนแรกที่เราร้องเพลงมีแฟนคลับเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบเพลง ตอนหลังๆ ไปผับมีคนบอกชอบเพลงพี่มากเลย มันรู้สึกมีความอิ่มใจ ฮึกเหิม อยากทำเพลงเร็วๆ”
ส่วนใหญ่วัยไหน? “โอ๊ย! ไม่แน่ใจนะ แต่เขามาแบบพี่ชายแล้วร้องเพลงเราได้ก็ดีใจๆ เป็นการชาร์จพลังในตัว (มีแฟนเจนต่างๆ เพิ่มขึ้น?) ใช่ครับ ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เอ็นดูครับ แต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนมาโฟกัสหนังโกฮังฯ กับงานเพลง ผมอยากแสดงความสามารถด้านนี้ด้วย”
หัวใจล่ะ? “โสดครับ ผมทำงานอย่างเดียว งานเข้าหลายๆ ทิศครับ ไม่อยากปิดโอกาสไป อาจจะเจอตามงานด้วยก็เป็นได้ มาเจอกันครับ”
ความรักเลือกเยอะขึ้นไหม? “ไม่เลือกครับ(หัวเราะ) ธรรมชาติเลย เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ก็มีสเป๊กสาวไทย ต่างชาติ ลูกครึ่ง แต่ตอนนี่แค่มองว่าชอบก็ชอบเลย อยู่ด้วยกันได้ก็โอเค (สวยกับตลก?) ช่วงนี้ตลกกำลังมาครับ”
คือยังไง? “ตลกอารมณ์แล้วกัน (หางแถวยางถึงไหน?) มองไม่เห็นเลยครับ ผมพูดเล่นนะ ผมอยากดูแลแม่ครับก่อนครับ เป็นไงคำตอบวันนี้ (ปิดกั้นมั้ย?) ไม่ปิดกั้นเลยครับ เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่สนุกกับชีวิต ช่วงนี้ก็พยายามบาลานซ์เรื่องส่วนตัว ครอบครัว งานครับ”