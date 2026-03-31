โอปอล สุชาตา เตรียมตัวส่งต่อมงกุฎมิสเวิลด์ เผยยังคงสานต่อโครงการต่างๆ ที่เคยทำไว้ขณะดำรงตำแหน่ง
โอปอล สุชาตา ช่วงศรี เตรียมอำลาตำแหน่ง Miss World Thailand 2025 อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน 2569 นี้ หลังครองตำแหน่งและปฏิบัติภารกิจอย่างสมเกียรติ พร้อมส่งต่อมงกุฎให้ผู้ชนะคนใหม่ต่อไป
โดยเจ้าตัวเล่าว่า หลังจากมาร่วมงานแถลงข่าว “Thailand’s Songkran Festival 2026: สงกรานต์มหาบันเทิง” และ “PEPSI Presents THAI LIZM 2026” บริเวณ Central Court ชั้น 1 (ลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดย โอปอล เผยว่า ถึงแม่จะต้องอำลาตำแหน่งแต่ก็จะยังปฏิบัติภาระกิจที่เคยทำตอนดำรงตำแหน่งต่อไปและสานต่อเพื่อให้บุคลากรการแพทย์หรือผู้ป่วยจากโครงการที่เคยทำไว้ในระยะยาว
กลับไปภูเก็ต? “เพิ่งกลับมา มีงานที่นั่น กลับไปในรอบปีกว่า ตั้งแต่ได้ตำแหน่งก็บินตลอดเลย ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่รอบนี้ได้ไปมีแวะไปเวียดนามด้วย รอบไฟนอลมิสเวิลด์แล้วก็มาวันนี้”
เต็มอิ่มไหมได้กลับบ้าน? “อยากอยู่นานกว่านี้นิดนึง แต่ด้วยตารางงานแล้วก็แฮปปี้การทำงาน ไปล่วงหน้าได้เจอคุณพ่อเจอเพื่อน ญาติที่ไม่ได้เจอกันนาน เน้นพักผ่อน ตามประสาเวลาเราอยู่บ้าน”
มีภาพน่ารักๆ มาฝากด้วย? “มี เดี๋ยวลงเรื่อยๆ ถ่ายมาเยอะเลย คิดส่าหลายคนน่าจะชอบ”
บินไปเวียดนาม? “บินเมื่อคืน พูดเมื่อคืนว่าอินเตอร์แฟนที่ซัพพอร์ตคือชาวเวียดนามเยอะ เขาใจดีกับเรามากเลย ไปครั้งแรกด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเพราะรูมเมตคือเวียดนามเขาก็ส่งต่อมงกุฎแล้ว ลำดับต่อไปก็คือเฟสติวัลใหญ่ ตื่นเต้นเขาเก่งเรื่องการจัดงาน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เชื่อว่าเก่งมากๆ ทำโชว์อะไรก็ดี ใกล้ด้วยถ้าใครสะดวกไปเที่ยวเวียดนามกันนะคะ”
“หนูไม่เคยไปเวียดนาม คุณแม่ไปมาเขาชอบ เขามาเล่าเราก็อยากไปอยู่แล้ว ถ้ามีเวลาอยากไปเมืองอื่นด้วย เวียดนามเป็นประเทศที่มีอะไรครบ ทะเล ภูเขา ทะเลทราย ครบเลย”
อีกไม่กี่เดือน เราจะหมดวาระแล้ว? “มีแพลนไว้ ก็ยังเป็นโอกาสที่เราได้ทำงานหาเลี้ยงตัวเอง เป็นประสบการณ์ชีวิตต่อไป ทำแล้วดีเวิร์ก อะไรไม่ใช่ก็เรียนรู้ 3-5 ปีนี่แหละ คงจะทำอะไรที่อยากลอง”
เวลาผ่านไปเร็วมาก? “ตกใจนะ บางโมเมนต์ให้ความรู้สึกเวลาผ่านไปช้า แต่ว่าพอเรากลับมาบ้านแล้วจะรู้ว่าจะไม่ได้ไปอีกแล้วในไม่กี่เดือนมันรู้สึกว่าใจหาย ก็หวังว่าในช่วงเวลาที่เหลือจะได้ทำอะไรมากกว่านี้ จะได้ให้แฟนๆ เห็นเราใส่มงกุฎมากกว่านี้ เพราะจะไม่ได้ใส่แล้ว”
โครงการต่างๆ ที่ทำไว้ ต่องสานต่อไหม? “ทำต่อแน่นอน แต่ด้วยเดินทางบ่อยไม่ได้ทุ่มอย่างเต็มที่กับโครงการที่ทำไว้เลย จะหาเวลาทำให้ได้ เดี๋ยวหลังจากอำลาแล้วพอมีเวลาอยู่ไทยจะมีโอกาสทำอย่างอื่นมากขึ้น จะได้ไปในหลายที่มากขึ้น ไม่ใช่แค่การทำอะไรครั้งหนึ่งแล้วจบไป อยากทำอะไรที่จะสานต่อให้บุคลากรการแพทย์หรือผู้ป่วยจากโครงการของเราได้ระยะยาวค่ะ”