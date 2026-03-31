แซมมี่ เคาวเวลล์ ค้นพบตัวเองเวอร์ชั่นใหม่ ให้ธรรมชาติฮีลใจ เปิดความสุขของการเดินป่า รู้อย่างนี้เข้าวงการนานแล้ว
ยกให้เป็นสาวสายลุยที่รักการเดินป่าไปเลย สำหรับ แซมมี่ เคาวเวลล์ ที่หันมาเดินป่าจากคำชวนของแฟนหนุ่ม แชมป์ ชนาธิป ผู้ที่ตั้งต้นในการหากิจกรรมทำและต้องมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน จนตอนนี้การเดินป่าคือความสุขในชีวิตไปแล้ว ถึงขั้นเอ่ยปากรู้แบบนี้น่าจะเข้าสู่วงการเดินป่าตั้งนานแล้ว เพราะสิ่งที่คาดเดาจากธรรมชาติและเส้นทางข้างหน้าไม่ได้เลย คือเสน่ห์ที่ทำให้ตัวเองหลงรักการเดินป่า
ยกใจให้กับการเดินป่า
สาวแซมมี่ ยังบอกอีกว่า “อย่าติดกรอบว่าออกกำลังกายต้องเข้าฟิตเนสเท่านั้น เพราะยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่เสริมให้สุขภาพไปในทางที่ดี ส่วนตัวเองยกใจให้กับการเดินป่า ที่ได้ทั้งการบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจ แบบไม่ฝืนเดินเพื่อให้เหมือนคนอื่น แต่ประเมินร่างกายตัวเองด้วยความเข้าใจ
สิ่งที่สำคัญของการเดินป่า คือได้เรื่องหัวใจ ระบบการหายใจ และกล้ามเนื้อ เพราะว่าบางทีป่าที่ไม่เคยไป เราไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไง จะชันมากขนาดไหน จะเป็นแค่ทางลาดหรือทางไกล บางทีถึงขั้นจะต้องปีน การที่เรามีสติในการเดินและร่างกายที่พร้อมจะทำให้ผ่านไปได้ ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองรับมือกับทางชันได้ดีขึ้น พักน้อยลง อัตราการเต้นของหัวใจดีขึ้น”
ค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่
นักแสดงสาวเผยอีกว่า การเดินป่าเท่ากับการออกกำลังกาย เหมือนได้พาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติ และได้ของรางวัลเป็นสุขภาพที่ดีกลับมา ให้ธรรมชาติบำบัดที่เต็มไปด้วยความสุข และได้ค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ บางทีก็เซอร์ไพรส์ตัวเองว่าเราก็ทำได้ พอมาลองฝึกเดินป่าได้รู้วิธีการและรู้ว่าจริงๆ ทุกอย่างเป็นไปได้หมด ถ้าเรามีใจที่อยากจะทำ
“ทุกวันนี้เทรนด์การดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย Wellness มาแรงมาก รู้สึกดีที่ตอนนี้ค่านิยมหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ได้เห็นข่าวต่าง ๆ ทำให้เราซึมซับไปเรื่อยๆ และมีทางสสส. ที่รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพมาตลอด เช่น ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส พอเราอ่านก็จำมาตลอด ได้ขยับเล็กๆน้อยๆ ก็เท่ากับร่างกายเราได้เคลื่อนไหว ได้ขยับ ได้สุขภาพที่ดี และมีแนวทางการดูแลตัวเองในวิธีการต่างๆ ซึ่งวิธีการเยอะมาก สามารถเอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้”
ส่วนคนที่อยากจะเริ่มเข้าสู่วงการเดินป่า สาวแซมมี่ บอกไม่มีคำว่ายาก เตรียมร่างกายให้พร้อมและซ้อมให้ดี หาข้อมูลในทริปที่อยากไป สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นและพาตัวเองไปถึงจุดนั้นให้ได้
“การเดินป่านอกจากจะเตรียมต้องเตรียมร่างกาย ต้องเตรียมจิตใจตัวเองด้วย เพราะเมื่อเราไปแล้วหันหลังกลับไม่ได้ การเตรียมตัวในการเดินป่ามันไม่ได้มีอะไรยาก ต้องซ้อมเดินลู่ เดินชัน หรือจะแบกกระเป๋าและเดินไปด้วยก็ได้ แค่วันละ 20 นาที ก็พอแล้ว แต่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ”