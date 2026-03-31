ลุ้นข่าวดี สงกรานต์-มายด์ พูดครั้งแรกแพลนวิวาห์ ฝากไข่ฝ่ายชายอยากมีลูก ออกรายการครั้งหน้าอาจจะมีทายาทด้วยแล้วนะ
ครั้งแรกที่ออกรายการเปิดใจด้วยกัน สงกรานต์ เตชะณรงค์ และ มายด์ ณภศศิ ที่คบหาดูใจกันมาเข้าปีที่ 4 แล้ว ล่าสุดควงคู่กันมาเปิดใจในรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ทริปฉลอง 10 ปี ของรายการ โดยพาเที่ยวโบนันซ่า เขาใหญ่
ถามถึงเรื่องใครจีบก่อน ฝ่ายชายยอมรับเป็นคนจีบก่อน โดย สงกรานต์ เล่าถึงการพบรัก มายด์ เจอกันในกลุ่มเพื่อน เจอครั้งแรกรับมีตกใจ ฝ่ายหญิงเจอแอลกอฮอล์แล้วคึกเวอร์มาก ไม่ได้เต้นอย่างเดียว ตีลังกาเลย จากนั้นมีการ DM ค่อยๆเริ่มจากตรงนั้น
ด้าน มายด์ บอกว่าตอนแรกไม่กล้าคุย อีกฝ่ายโตกว่าเยอะแล้ว มองตอนเด็กๆ เขาก็คือ สงกรานต์ ไม่คิดเชิงเป็นแฟนเลย แต่ได้คุยแล้วได้เจอจริงๆ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง
ใครขี้หึงมากกว่ากัน?
สงกรานต์ : เป็นห่วงมากกว่า จริงๆ เป็นคนขี้หึง แต่ว่าเขาทำตัวไม่ให้เราขี้หึงมากกว่า
เป็นแฟนกันกี่ปีแล้วจำได้มั้ย
สงกรานต์ : 3 ปี เข้าปีที่ 4 แล้ว เดี๋ยวถ้ามาถ่ายรายการครั้งหน้าอาจจะมีลูกด้วยแล้วนะ
มายด์ : โอ้โห เล่นตัวเองแล้ว ว้ายยย
นิกกี้ : เอาแล้ว ได้อีกแล้ว ได้ข่าวอีกแล้ว
น้องมายด์ ล่าสุดเห็นว่าไปฝากไข่?
มายด์ : ใช่ เพราะว่าจริงๆ พี่นิกกี้ คือถ้าผู้หญิงปรึกษาหมอไว้ว่า ถ้าถึงอายุ 35 ปี ไข่เราจะลดลง ก็เลยคิดว่าโอเค เรายังไม่ได้มีแพลน ก็เลยฝากเก็บไว้ก่อน
นิกกี้ : ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ไข่ที่แข็งแรงที่สุด เมื่อกี้กำลังคุยกับน้องมายด์อยู่ เขาก็ถามผมว่าผมอยากมีไหม ผมเฉยๆ แล้ว แต่พอถามมายด์ว่าอยากมีมั้ย มายด์บอกว่า… “พี่สงกรานต์อยากมี” (หัวเราะ)
มีแพลนแต่งงานกันมั้ย?
สงกรานต์ : ก็โอเค ก็ต้องมีคิดบ้าง ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะยังไง
มายด์ : แพลนยังไม่มี รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าจะมีครอบครัว ก็มีในวันที่เรายังไหว มีแรงในการสร้างครอบครัว เลี้ยงลูก ใช้ชีวิต เติบโตไปเป็นเหมือนเพื่อน เหมือนมายด์กับแม่ที่เป็นเหมือนพี่สาว
ภายใน3ปีมั้ย?
สงกรานต์ : ประมาณนี้บวก-ลบ
มายด์ : ไม่เคยคิดเลยจริงๆ (นิกกี้ : ไม่เคยคิดแต่ฝากไข่รอแล้ว)
มายด์ : (หัวเราะ)
ที่มา ซุปตาร์พาตะลุย
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ทีมข่าวสด 31 มี.ค.69