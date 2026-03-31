แฟน ๆ ส่งกำลังใจ นักแสดงสาว “คริสติน กุลสตรี” โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดนล่วงละเมิดขณะรอไปโรงพยาบาล สภาพปกป้องตัวเองไม่ได้

กลายเป็นเรื่องช็อกไปทั้งโซเชียล เมื่อนักแสดงสาว คริสติน-กุลสตรี มิชารัลสกี้ ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว gulasatree ระบุว่า “วันนี้คริสมีเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในช่วงเวลาที่คริสอยู่ในสภาพที่เปราะบางอย่างมาก ไม่สามารถขยับตัวหรือปกป้องตัวเองได้ คริสถูกล่วงละเมิดทางเพศ นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม

ตอนนี้คริสกำลังรวบรวมข้อมูล และกำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย หากใครมีข้อมูลหรือสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ คริสจะขอบคุณอย่างมาก ขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอ่าน และคริสตั้งใจจะใช้พื้นที่ของตัวเองตรงนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด”

โดย คริสติน ได้ลงไอจีสตอรี่เพิ่มเติมว่า “ฉันต้องการชี้แจงสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล แต่เกิดขึ้นในห้องของฉันขณะที่ฉันกำลังประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และไม่สามารถช่วยเหลือหรือปกป้องตัวเองได้ ในช่วงเวลานั้น บุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือฉันได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศฉัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางร่างกายที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

ขณะนี้ฉันได้ยื่นรายงานแจ้งความกับตำรวจแล้ว และตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายโดยเจ้าหน้าที่นิติเวชเพื่อรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมด ขอขอบคุณทุกคนสำหรับความกังวล การสนับสนุน และการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฉัน มันมีความหมายต่อฉันมากและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเวลานี้”

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