แด๊กซ์ แฉความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว หลังมีภาพปล่อยโฮรวมตัววง BigAss ลั่น! เจอแบบนี้ใครจะต้านไหว แฟนเพลงคอมเมนต์สนั่น
ยังคงเป็นประเด็นที่แฟนๆ พูดถึงด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น หลังจากที่เมื่อคืนนี้(30มี.ค.69) เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband เผยคลิปการกลับมารวมตัวอีกครั้งของ แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์ หรือ แด๊กซ์ เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด อดีตนักร้องนำ กับสมาชิกวงในพร้อมหน้า พร้อมแคปชั่นว่า “เจอกัน คอนเสิร์ตใหญ่ พฤศจิกายน 2569 อิมแพค อารีน่า” และ “ภาพนี้ใช้การเดินทาง 15 ปี”
นอกจากนี้ ออฟ บิ๊กแอส ยังได้โพสต์คลิปที่ แด๊กซ์ และเพื่อนๆ ในวง ต่างพรั่งพรูความในใจและพากันร้องไห้ไม่หยุด แปะแคปชั่น “กูจะนอนหลับไหม ไอ้ฉิxหาย”
เผยต้นเหตุทำปล่อยโฮ
ล่าสุดวันที่ 31 มี.ค.69 แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา พร้อมบอกต้นเหตุที่ทำให้ตัวเองร้องไห้อย่างหนักว่า “ความจริงมีหนึ่งเดียว ไอ้กบมันร้องไห้ก่อน แล้วมันมาเปิดเดโม่เพลงเก่าๆ บิลด์ผมครับ แล้วใครจะต้านทานไหว”
ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์แซวมากมาย อาทิ พี่ร้องที่หลังแต่พี่ร้องไม่หยุดเลยครับบบบ, AI ครับ ระดับพี่แด๊กซ์ ไม่มีร้องไห้, ไม่ใช่แค่พวกพี่ครับ คนที่ได้เห็นก็ด้วย มีน้ำตาซึมกันมั่งล่ะ, นี่มันงานเลี้ยงรุ่นชัดๆ, ร้องให้เด็กมันดู เท่ไปเลยค่ะ, อ๋ออออ มีคนเปิดก่อนนี่เอง ฯลฯ
ขอบคุณที่มา FB : DAX ROCK RIDER