เพลง ชนม์ทิดา ทำบุญครบรอบ 3 ปี พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ จากไป เป๊ก มาร่วมงานด้วย

เพลง ชนม์ทิดา ควง แม่ตู่ ทำบุญ ครบรอบ 3 ปี พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ จากไป คิดถึงพ่อสุดหัวใจ ด้าน เป๊ก เศรณี อดีตคนรัก มาร่วมงานด้วย
ผ่านไปแล้ว 3 ปี การจากไปของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในโอกาสครบรอบปีนี้ ลูกสาวคนเก่งอย่าง เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ควง แม่ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร คนใกล้ชิด ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อเอ๋ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความคิดถึง
โดยในพิธีครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีให้กับ “พ่อเอ๋” ในทุก ๆ ปี
ด้าน น้องเพลง ได้โพสต์ข้อความรำลึกถึงพ่อเอ๋ว่า “It’s been 3 years since you’re gone” และ “Missing You So Much” สื่อถึงความรักความคิดถึงพ่อเอ๋สุดหัวใจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีคนใกล้ชิดและคนสำคัญมาร่วมรำลึกถึง “พ่อเอ๋” อย่างอบอุ่น หนึ่งในนั้นคือ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล อดีตคนรักของเพลง ที่เดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
ซึ่ง เพลง ได้โพสต์ข้อความว่า Thank you for coming Dad is sure smiling from above “ขอบคุณที่มานะ คุณพ่อคงกำลังยิ้มมองลงมาจากบนฟ้าแน่นอน” ด้าน เป๊ก เศรณี ก็ได้รีโพสต์ภาพนั้นเช่นกัน
ซึ่ง เพลง โพสต์ข้อความว่า Thank you for coming Dad is sure smiling from above “ขอบคุณที่มานะ คุณพ่อคงกำลังยิ้มมองลงมาจากบนฟ้าแน่นอน” ด้าน เป๊ก เศรณี ก็ได้รีโพสต์ภาพนั้นเช่นกัน เป็นโมเมนต์อบอุ่นใจ แม้ว่าทั้งคู่จะไม่สามารถร่วมทางกันได้ในฐานะคู่ชีวิต แต่มิตรภาพความผูกพันความเป็นเพื่อนยังคงอยู่ไม่หายไป
เรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวและคนใกล้ชิด ที่มาร่วมกันรำลึกถึง “พ่อเอ๋” ผู้เป็นที่รัก แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 3 ปี แต่ความคิดถึงยังคงอยู่ไม่เคยจางหาย
ขอบคุณภาพจาก IG : plengasavahame
- อ่านข่าว – คิดถึงมาก เพลง ชนม์ทิดา ทำบุญครบรอบวันเกิด พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ หน้าโลงศพ
- อ่านข่าว – เพลง เล่านาที พ่อหนู-อนุทิน ขับเครื่องบินพาไปหา พ่อเอ๋ ยังเก็บร่างไว้ที่บ้านขอใช้เป็นพลัง