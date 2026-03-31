พาย รินรดา ท้าทายดราม่าหนัก “รักหักหลัง” เจมส์ มาร์ แซวเลิฟซีนเยอะ ขอปิดตาดู แง้มแพลนวันเกิดอายุ 31 ปี เน้นอยู่กับครอบครัว
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่กำลังมาแรง ถูกจับตามองไม่น้อย สำหรับ “พาย รินรดา แก้วบัวสาย” ที่ล่าสุดวันนี้ (31 มี.ค. 69) มาร่วมงานเปิดให้สื่อมวลชนได้พูดคุยกับทีมนักแสดงจากละครเรื่อง “รักหักหลัง” ณ อาคารมาลีนนท์ โดยละครเรื่องนี้เลิฟซีนค่อนข้างเข้มข้นและดราม่าหนักหน่วง สาวพายยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายและใช้พลังทางการแสดงไม่น้อย และเผยว่าหวานใจหนุ่ม เจมส์ มาร์ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฉากเลิฟซีน แถมยังแซวขำๆ ว่าเลิฟซีนเยอะและภาพออกมาสวย ก่อนจะบอกแบบติดตลกว่าคงต้อง “ปิดตาดู”
นอกจากนี้เจ้าตัวยังอัพเดตชีวิตส่วนตัวเตรียมก้าวเข้าสู่วัย 31 ในเดือนเมษายนนี้ โดยเผยว่าไม่มีแพลนฉลองใหญ่ เน้นความเรียบง่ายใช้เวลากับครอบครัว คนรัก และเพื่อนสนิท พร้อมเปิดใจถึงมุมมองชีวิตในวัยเลข 3 ที่เริ่มโฟกัสการวางแผนอนาคต และดูแลสุขภาพมากขึ้น
เรื่องนี้เลิฟซีนค่อนข้างเหมือนเยอะเหมือนกัน?
“ใช่ค่ะ เรื่องนี้เลิฟซีนเยอะมาก แต่พายรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่มาเพื่อให้มีเฉยๆ แต่ใส่มาเพื่อให้คนดูรู้ว่าทำไมความสัมพันธ์ของสองคนนี้ถึงลึกซึ้งขนาดนั้น และทำไมตัวละครถึงมีเอฟเฟกต์กับเหตุการณ์ระหว่างเขาสองคนขนาดนั้นค่ะ”
ฉากเลิฟซีนึกพี่เจมส์ (เจมส์ มาร์) เห็นหรือยัง?
“พี่เจมส์เห็นแล้วค่ะ แต่ตลกมาก คือตอนนั้นพายถ่ายละครเรื่องหนึ่ง แล้วใช้ทีมกล้องคนเดียวกัน พี่เจมส์ไปที่กองแล้วขอตรวจดูรูปในกล้องเพื่อจะดูรูปกองตัวเอง แต่เลื่อนไปเจอรูปพายที่เป็นฉากเลิฟซีนพอดี”
เขาว่ายังไงบ้าง?
“เขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่า “เลิฟซีนเยอะมากเลยนะ” แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรค่ะ แค่บอกว่าเห็นภาพแล้ว บรรยากาศสวยจริงๆ แต่เขาบอกว่าจะปิดตาดูค่ะ(หัวเราะ)”
แล้วพายได้บอกพี่เจมส์ก่อนไหมว่าจะต้องมีฉากแบบนี้?
“บอกค่ะ เล่าให้เขาฟังว่าละครจะเล่าถึงความสัมพันธ์ที่ต้องมีความลึกซึ้ง ซึ่งเขาก็เข้าใจมากๆ ค่ะ”
เรื่องนี้ดราม่าหนักเหมือนกัน?
“ดราม่าหนักค่ะ เพราะตัวละครโตขึ้นด้วย เราเล่นเป็นเขาในหลายช่วงปี พายต้องมีพัฒนาการและเติบโตไปกับตัวละคร จุดยากคือจะประคองเรื่องราวไปจนถึงจุดจบให้สมูทและให้คนดูอินไปกับเราได้ยังไง เป็นละครที่ใช้พลังเยอะมากจริงๆ ค่ะ”
ความยากที่สุดของเรื่องนี้คืออะไร?
“บางครั้งพายไม่ได้เห็นตรงกับตัวละครค่ะ บางทีเราสงสัยว่าทำไมเขาตัดสินใจแบบนี้ แต่ความท้าทายคือเราต้องก้าวผ่านความไม่เห็นด้วยของตัวเองไปเป็นเขาให้ได้ พายได้เวิร์กชอปกับพี่ผู้กำกับฯ หลายรอบมากจนเข้าถึงตัวละครจริงๆ ก่อนออกกอง และเรื่องนี้ได้ไปถ่ายที่ภาคเหนือ 15 วันติดกับกระทิง(ขุนณรงค์) ทำให้ภาพอดีตระหว่างตัวละครชัดเจนขึ้นค่ะ”
เรื่องนี้คือรักสามเส้าไหม?
“ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือรักสามเส้าค่ะ แต่ไม่ได้มีการคบซ้อนหรือทำเรื่องไม่ดี เป็นแค่การเจอแต่ละคนและรักกันในเวลาที่ผิด ทุกอย่างไม่ลงตัวเฉยๆ ค่ะ”
คนจะมองว่าเป็นผู้หญิงสองใจไหม?
“ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ พายจะเจอพี่เกรทก่อนแล้วค่อยเจอกระทิงทีหลัง แต่มันดันสปาร์กกันไม่ตรงเวลาเท่านั้นเอง”
บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้าง? “มู้ดโดยรวมต้องโฮลอารมณ์ดราม่าเยอะมาก แต่ในกองทุกคนน่ารักพยายามสร้างความสนุกสนานกัน เพราะตัวละครในเรื่องน้อยมาก เวลาอยู่ด้วยกันก็นั่งทานข้าวโต๊ะเดียวกันหมดทั้งเรื่องเลยค่ะ”
ฝากละครเรื่องนี้หน่อย?
“ฝากละครเรื่อง “รักหักหลัง” ด้วยนะคะ จะได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งครอบครัว คนรัก และเพื่อน คีย์สำคัญคือเรื่องการสื่อสารค่ะ ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร 20:30 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรก 31 มีนาคมนี้ค่ะ”
อัพเดตงานอื่นหน่อย ปีนี้เป็นปีทองของพายเลยไหม?
“ขอบพระคุณค่ะ(หัวเราะ) เมื่อต้นปีถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “สังเวย” ปิดกล้องไปแล้ว น่าจะได้ดูช่วงกลางปี เป็นหนังผีเรื่องแรกและหนังเรื่องแรกของพายด้วย ตื่นเต้นมากค่ะ และยังมีละครเรื่อง “อุบัติรักเกาะสวรรค์” อีกเรื่องที่หวังว่าปีนี้จะได้ดูกันค่ะ”
มีบทบาทไหนที่อยากลองเล่นอีกไหม?
“อยากลองเล่นบู๊แบบยิงปืนเยอะๆ ค่ะ เคยมีโอกาสบู๊นิดหน่อยตอนเล่น “เพราะรัก” กับพี่เจมส์ รู้สึกสนุกมาก วันหนึ่งอยากลองเป็นคนเท่ๆ บ้างค่ะ”
อยากกลับไปเล่นกับพี่เจมส์อีกไหม?
“ถ้ามีก็ยินดีมากค่ะ แฟนๆ บางท่านก็ถามถึงละครคู่กัน ก็รอนะคะ หวังว่าจะมีค่ะ”
เดือนหน้า(เมษายน) จะถึงวันเกิดแล้ว มีแพลนทำอะไรไหม?
“ยังไม่มีแพลนพิเศษเลยค่ะ คงชิลชิล ทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ พี่เจมส์ และเพื่อนๆ เป็นอีกวันที่เตือนใจว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว เวลาผ่านไปเร็วมากค่ะ”
รีวิวชีวิตในวัยเลข 3 หน่อย?
“เดือนหน้าพายจะอายุ 31 แล้ว รู้สึกว่าเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆ อยากวางแผนชีวิตและอนาคตให้ชัดเจนขึ้น และเริ่มออกกำลังกายเยอะขึ้นเพื่อดูแลตัวเองในวันที่ยังไม่สายเกินไปค่ะ”
มีปัญหาสุขภาพไหม เพราะส่วนใหญ่พอเข้าเลข 3 จะมีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหลัง เรามีไหม?
“ปวดหลังยังไม่มีนะคะ พยายามออกกำลังกายและไม่ทำอะไรให้ตัวเองเป็นห่วง พายรู้สึกว่าสมัยนี้เทรนด์สุขภาพทำให้คนแก่ช้าลง พายยังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่ค่ะ (หัวเราะ)”.