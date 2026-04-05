ดิว ASIA7 ประกาศ ยุติบทบาทการเป็นมือเบสวง ASIA7 เหตุผลภาระหน้าที่ ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังกัดค่าย
สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงไม่น้อย เมื่อ ดิว ASIA7 หรือ ภูวิช ทวาสินชนเดช ประกาศ ยุติบทบาทการเป็นมือเบสวง ASIA7 โดยนักดนตรีหนุ่ม ได้เผยสาเหตุที่ตนเองได้ตัดสินใจ ว่า
เพื่อนๆครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะมาแจ้ง ผมได้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นมือเบสวง ASIA7 นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ เนื่องด้วยภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ในจังหวะชีวิตที่โถมเข้ามาของวัยรุ่น Gen Y คนนี้ ผมได้ตัดสินใจและปรึกษากับวงมาประมาณกว่า 1 ปีแล้ว
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวการเปลี่ยนแปลงการสังกัดค่ายของวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่อย่างใด ขอบคุณพี่ๆทีมครึ่งเก้า Genelab GMM Music และแฟนๆวงทุกคนที่ให้ ผมได้มีส่วนร่วมกับช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คน 8 คน จะถ่ายรูปร่วมเฟรมเดียวกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี เดินทางไปในที่ๆ พวกเราไม่เคยไปและร่วมกันสร้างสิ่งที่ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกัน
ผมเสียดายมากๆที่ไม่ได้ไปต่อกับทุกคน ต้น โยเย สุนทร พี่โน้ต บูม ออย โอม พี่หมวย พี่โต๊ส และน้องๆทีมงานทุกคน ผมขอบคุณจริงๆ วง ASIA7 เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต และมันแฝงตัวตนของผมอยู่ ในนั้นไม่มากก็น้อย หลังจากนี้ไม่ว่า ASIA7 จะก้าวไปสูงแค่ไหน
ผมจะภูมิใจกับมัน ประหนึ่งว่าผมไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเสมอ จนกว่าเราจะวนกลับมา
ดิว ASIA7 3 เมษายน 2569