จบลงอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ สำหรับโปรเจ็กต์เฟ้นหาดาวดวงใหม่ ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี “THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026” รอบไฟนอล ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์

โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงอย่างล้นหลาม เพื่อร่วมพิสูจน์ศักยภาพของเยาวชนไทยที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องเพศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Gender Inclusive

THE IDOL

​บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เริ่มต้นด้วยแฟชั่นโชว์สุดตระการตา จากเหล่าผู้เข้าประกวด ตามด้วยการแสดงรอบความสามารถพิเศษที่แต่ละคนงัดไม้ตายทั้งร้อง เต้น และการแสดง ออกมามัดใจคณะกรรมการ นำโดย คุณน็อต แม็กซิม (กฤติน จิกิตศิลปิน), คุณเวสป้า อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษกับโชว์จาก ตะวัน-ภูตะวัน แย้มใสย์ (ตะวัน วง XI) ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์

THE IDOL

สรุปผลการประกาศรางวัลค่ำคืนแห่งเกียรติยศ ​ผู้ที่ฉายแววโดดเด่นและคว้าตำแหน่งในแต่ละรุ่น มีดังนี้: ​รุ่น Teen (เยาวชน)
​รางวัลชนะเลิศ: ขวัญเอย – ณัฏฐ์กฤตา โรจน์รัตนกานต์
​รองชนะเลิศอันดับ 1 พอร์ช – กันตภณ เจตนาไทกุล
​รองชนะเลิศอันดับ 2 วีนัส – วีนัส พงษ์ประสิทธิ์
​รองชนะเลิศอันดับ 3 วินเทอร์ – ณัฏฐ์ธนัน มาสมบูรณ์
​รองชนะเลิศอันดับ 4 เอญ่า – อัญญพัชร์ รุ่งเรืองธนาวงศ์

THE IDOL

รุ่น Child (เด็ก)
​รางวัลชนะเลิศ: น้องเจ้านาง – ศิรภัสสร วิริยะศาสตร์
​รองชนะเลิศอันดับ 1 น้องลินา – วรวลัญช์ ชูศรีพัฒน์
​รองชนะเลิศอันดับ 2 น้องมิวสิค – สุพิชชญา ไพรสุวรรณ
​รองชนะเลิศอันดับ 3 น้องโบนัส – ธนัชพร เบ็ญจพรเลิส
​รองชนะเลิศอันดับ 4 น้องเจอาร์ – ธนกฤต จักรแก้ว และ น้องจีโอ้ – ธนวิน จักรแก้ว

THE IDOL

​รางวัลพิเศษ (Special Awards)​Sakiso Brand Ambassador Contest 2026 พอร์ช – กันตภณ เจตนาไทกุล และ มายลีณ – อภิรมย์กัลยา ศศิพงศ์ไพโรจน์
​The Next Icon By “VESPA” ขวัญเอย – ณัฏฐ์กฤตา โรจน์รัตนกานต์ และ โทสต์ – วรินทร กิจธนากำจร

ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดาบนเวทีระดับโลกอย่าง Junior Celebrity World ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

​คุณส้ม-พิศณุพร แก้วพิภพ ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้อำนวยการกองประกวด เผยว่า “ส้มรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เห็นน้องๆ ทุกคนตั้งใจพัฒนาตัวเองมาจนถึงรอบนี้ เวทีนี้เราสร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสแบบ Gender Inclusive อย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าความฝันไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศ วันนี้ทุกคนพิสูจน์แล้วว่าเด็กไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่ระดับสากล และเราพร้อมจะผลักดันผู้ชนะให้ไปให้ไกลที่สุดบนเวที Junior Celebrity World ค่ะ”

คุณทิพย์-พันธ์ทิพย์ วัฒนวารุณ ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้อำนวยการกองประกวด กล่าวเสริม “กระแสตอบรับปีนี้เกินคาดมากค่ะ คณะกรรมการหนักใจทุกคนเพราะน้องๆ มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ต่างกัน ทิพย์อยากให้เวทีนี้เป็นบันไดขั้นแรกที่มั่นคง ให้พวกเขาได้รับทั้งประสบการณ์และการฝึกฝนสู่การเป็นไอดอลมืออาชีพ ฝากทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานของเด็กๆ ต่อไปด้วยนะคะ”

​ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก ​คุณส้ม-พิศณุพร แก้วพิภพ (Spectra) ผู้นำการส่งออกต้นไม้สู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย, ​คุณทิพย์-พันธ์ทิพย์ วัฒนวารุณ (หมวยขายเสื้อ) ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าทุกรูปแบบ, ​Sakiso Thailand, เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานกิ๊ฟช้อปสไตล์ญี่ปุ่น, ​Minny Kids Closet เสื้อผ้าเด็กออกงานสุดพรีเมี่ยมที่เป็นกระแสที่สุดในโลกออนไลน์, ​บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดมอน เซอร์วิสเซส จำกัด (SDS), ​IN2IT เครื่องสำอางค์ และ ICEAGE ไอศกรีม

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