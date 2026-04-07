ฮัลโหลดารา – แจนรี่ BNK48 นักแสดงนำซีรีส์ “Shock Me Girls รักช็อตใจ ยัยช็อตฟีล” เจ้าตัวยังโชว์เสียงร้องเพลงประกอบซีรีส์ “ฉันต้องนอนร้องไห้ (Cry)”
–หนุ่มๆ “UltimateTroop” (โดม, ลาโฟล์ค, ออมสติน, ฟอร์ด, มิว, เซน, ซุป, กาบีน) ปล่อยซิงเกิล “เฉิด Shine (มั่นหน้ามั่นโหนก)” OST. ซีรีส์ “Lost to Light” ทาง GMM25 มิ.ย.นี้ โดยฟีตกับอินฟลูฯคนดัง ‘ม๊าเดี่ยว’ หลังปล่อยซิงเกิลได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง สร้างปรากฏการณ์ยอดแชร์กว่าหมื่นแชร์ พร้อมท่าเต้น Tiktok แบบสับ
–‘Max Jenmana’ เปิดบทใหม่ของการเดินทาง ในบ้านหลังใหม่ Sony Music Thailand โดยได้จัดงาน Listening Party “MAX JENMANA: ACT ONE – The Narrative Release Experience” พร้อมเปิดตัวซิงเกิล “ก็ยังดี (Departure)” และ “ลม (Trace)” ให้แฟนๆ ฟังครั้งแรก ณ Such a Small World เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา
–SPICYDISC เปิดบ้านต้อนรับ ‘WAHNCAI’ (ว่านไฉ – อคิร วงษ์เซ็ง) ที่กลับมาทำตามแพสชั่นในฐานะศิลปินเต็มตัว กับซิงเกิลแรก “มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอ” และบินไปถ่ายเอ็มวีที่ทะเลสาบไบคาล ประเทศรัสเซีย ว่านไฉเผยว่า “ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ตอนถ่ายทำอุณหภูมิติดลบกว่า -30 องศา ท้าทายพอสมควร กว่าจะออกมาเป็นภาพสวยๆ ก็ฝากผลงานเพลงแรกด้วยนะครับ”
–ศิลปินไอดอลสายร้อง ‘แจนรี่ BNK48’ นอกจากจะแสดงนำในซีรีส์แนวตั้งแซฟฟิกเรื่อง “Shock Me Girls รักช็อตใจ ยัยช็อตฟีล” แล้ว เจ้าตัวยังโชว์เสียงร้องเพลงประกอบซีรีส์ ชื่อเพลง “ฉันต้องนอนร้องไห้ (Cry)” แนว Soul R&B โดยได้ ‘ฟองเบียร์’ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม เขียนเนื้อ ทำนอง และเป็นโปรดิวเซอร์
–“FrenchW (เฟรนช์ดั๊บ)” ศิลปิน Tero Music กลับมาพร้อมซิงเกิล “กาแฟไม่หวาน” เพลงอกหักที่หยิบเอาเครื่องดื่มแก้วโปรดมาถ่ายทอดมุมมองความรัก ร่วมแต่งเนื้อร้องกับ BABEPOOM และ Chamil Arin โดย FrenchW (เฟรนช์ดั๊บ) เล่าว่า “คนมักเปรียบความรักเป็นกาแฟ แต่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกิมมิก ‘กาแฟไม่หวาน’ เลยอยากใช้จุดนี้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ที่ยังติดอยู่ในใจครับ”