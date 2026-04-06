ช่อง 3 ได้ร่อนจดหมาย แถลงการณ์ แสดงความเสียใจและขออภัยต่อความผิดพลาดระหว่างการจัดการแสดงช่วงของ เบลล่า-ญาญ่า-คิมเบอร์ลี ในมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี
เกิดกระแสวิภาษณ์วิจารณ์เรื่องความปลอดภัยของศิลปิน จากเหตุการณ์ที่ 3 นางเอก เบลล่า-ราณี, ญาญ่า-อุรัสบา และ คิม-คิมเบอร์ลี เกิดผิดคิวลิฟต์ยกตัวนักแสดง ขึ้นก่อนจนทำให้ทั้ง 3 คนต้องรีบปีนขึ้นเพื่อทำการแสดงต่อจนจบ
ล่าสุดทางช่อง 3 ได้ร่อนจดหมาย แถลงการณ์ กรณี การแสดงในช่วงของ เบลล่า-ญาญ่า-คิมเบอร์ลี่ ในมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 Lan Dom
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการแสดงในช่วงของ เบลล่า-ญาญ่า-คิมเบอร์ลี ในมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 Land Dom เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงชุดดังกล่าว สถานีฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักแสดง และทีมงานทุกคนเป็นอันดับแรก และมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สถานีฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว ร่วมกับออร์แกไนซ์ ซึ่งพบว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ส่งผลให้ลิฟต์ยกตัวนักแสดง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งได้มีการทบทวนขั้นตอนและมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการจัดการแสดงอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต สถานีฯ ขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักแสดง ทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป