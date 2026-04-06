สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 15 (Thai Film Director Awards 15) เพื่อประกาศยกย่องชื่นชม และมอบรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ ผลงานของผู้กำกับ และเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่สาธารณะชนได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา
และสร้างเสริมความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคีของบุคคลในวงการภาพยนตร์และเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ โดยผลภาพยนตร์ที่เข้าชิงในแต่ละสาขา ของงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย การลงคะแนนของ รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เป็นระบบ One Man One Vote จากสมาชิก ซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
โดยตัดสินจาก ภาพยนตร์ไทย ตลอดทั้งปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 62 เรื่อง ไม่มีการจำกัดประเภทและจำนวนโรงฉาย รวมถึงภาพยนตร์จากสตรีมมิ่งด้วย ผลรางวัลดังนี้
1. รางวัลดวงกมล ลิ่มเจริญ “นักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตา หรือ “The Most Promising Filmmaker Award” ได้แก่ โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี จากภาพยนตร์เรื่อง The Affair from The Past รักสามเส้า เรา(สี่)คน
2. รางวัล THESIS FUND หรือ TFDA (โครงการสนับสนุนทุนสร้างภาพยนตร์วิทยานิพนธ์) ได้แก่
นัฐนนท์ อัคคะวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จิรัฏฐ์ เกื้อรอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กุลวรา กุลสำนัก มหาวิทยาลัยศิลปากร, รัฐธนินท์ จรรยาประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สุริยะ โชควิริยะ มหาวิทยาลัยรังสิต
3. รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย – สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบริษัท สหมงคลฟิล์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี พ.ศ. 2545) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ สุริโยไท และ องค์บาก และยังเป็น ประธานสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งสองสมัยติดต่อกัน
4. รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย – ธนิตย์ จิตนุกูล และ อดิเรก วัฏลีลา ผู้กำกับชั้นบรมครู ผู้กำกับภาพยนตร์ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย ผลงานที่กำกับร่วมกัน คือเรื่อง ซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อย และ ปลื้ม
5. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – ผีใช้ได้ค่ะ สร้างโดย : บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ร่วมกับ HAUT LES MAINS, MOMO FILM CO, MAYANA FILMS, Producer : คัทลียา เผ่าศรีเจริญ, โสฬส สุขุม ร่วมด้วย Karim Aitouna, Tan Si En, Zorana Mušikić, May Odeh, ธนฤทธิ์ สตรูแสยง, Executive Producer : ชยัมพร เตรัตนชัย, โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์, ฮันนี่ ยังเอกสกุล, ธนัท ธนะนิวิฐ, เรเชล วู, กฤษฏิ์ เอี่ยมสกุลรัตน์, นพดล ศรีเกียรติขจร
6. สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผีใช้ได้ค่ะ ผู้กำกับ : รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค, ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 : ชุติกาญจน์ สีชมภู, ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 : กันตาภัทร พุทธสุวรรณ
7.สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา : จิรัศยา วงษ์สุทิน
8.สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม – แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา : บุณยนุช ไกรทอง
9.สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม – เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊ : ธีรวัชร์ ใหญ่ลำยอง
10.สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม – แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา : ใจเทพ ร่าเริงใจ
11.สาขาทีมนักแสดงยอดเยี่ยม – เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊ : จินเจษฎ์ วรรธนะสิน, นพพล โกมารชุน, กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ, จุลจักร จักรพงษ์, อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
12. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – อาภาศิริ นิติพน : ผีใช้ได้ค่ะ
13. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ : แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา
14. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ฟาติมา เดชะวลีกุล : แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา
15. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จินเจษฎ์ วรรธนะสิน : เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊