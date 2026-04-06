เก่ง ฟิตหุ่นรับซัมเมอร์ น้ำปิง แซวถอดอวดใคร - เก่ง เสียดายโอกาสพับ เสน่ห์นาง

แซวกันหวาน! “เก่ง หฤษฎ์” ฟิตหุ่นรับซัมเมอร์ “น้ำปิง” แซวถอดอวดใคร – เก่ง รับเสียดายโอกาส ร่วมงานนักแสดงรุ่นใหญ่ โปรเจ็กต์ เสน่ห์นาง ถูกพับไป
เคมีน่ารักเกินต้าน! “เก่ง หฤษฎ์” และ “น้ำปิง นภัสกร” ควงคู่มาร่วมงาน vivo V70 FE Office Tour ในฐานะ ณ The Sky Hall ชั้น 1 ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เก่ง ปล่อยภาพริมสระโชว์หุ่นฟิต ทำเอาน้ำปิงแซวจะถอดอวดใครหรือเปล่า ก่อนที่เก่งหยอดกลับไปไหนก็ไปกับคุณนั่นแหละ พร้อมกันนี้ เก่ง ยังเผยถึงโปรเจ็กต์ละคร “เสน่ห์นาง” ของผู้จัด เอ ศุภชัย ที่ต้องพับไป ยอมรับเสียดายโอกาสได้ร่วมงานนักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการ
น้ำปิง : “ช่วงนี้ก็เห็นเขาฟิตหุ่นสงกรานต์หรือเปล่า เขาจะไปถอดอวดใครหรือเปล่าก็ไม่รู้”
เก่ง : “ผมก็ไปกับคุณนี่แหละ จะให้ผมอวดใคร”
ลูก(น้องโอ๋เอ๋)เห็นรูปริมสระของ หฤษฎ์ หรือยัง?
เก่ง : “น่าจะเห็นแล้วนะ ช่วงนี้น้องเล่นโซเชียลค่อนข้างเยอะ ก็น่าจะเห็นแล้ว”
น้ำปิง : “รู้อยู่ เขาเป็นทีมป่าปี๊ ดูไม่ค่อยแฮปปี้ เพราะว่าปะป๊าแบบ…”
น้ำปิงไม่แฮปปี้กับรูปนั้นหรอ?
น้ำปิง : “ไม่ โอ๋เอ๋ครับ ไม่ใช่น้ำปิง เป็นโอ๋เอ๋ คือน้ำปิงเห็นผ่านโทรศัพท์เลยครับ เห็นทั้งไทม์ไลน์คือแตกแตน หวีดกันสนั่น เราก็ หึ เราไม่เคยรู้ว่ามีแพลนนี้อยู่ในการลงโพสต์”
เก่ง : “ไม่มีได้ยังไง”
ไม่มีคนส่งมาให้ตรวจก่อนหรอ?
น้ำปิง : “ไม่มี(ส่ายหน้า) ไม่มีการแจ้ง รู้ตัวอีกทีคือลงแล้ว”
เก่ง : “คือมันผ่านการอนุมัติตั้งแต่อยู่ในสระแล้วล่ะ”
น้ำปิง : “ตอนไหน แต่ก็พรูพได้ เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเราเห็นความตั้งใจของเขาว่าเขาออกกำลังกาย เขาพยายามอัพเดตรูปไลฟ์สไตล์ในไอจี เราก็รู้สึกว่าเป็นรูปที่นานๆ จะได้เห็น ก็เลยรู้สึกว่าเขาเดินเกมมา(ยิ้ม) พร้อมแล้ว Ready for summer”
เก่ง : “สงกรานต์นี้หรอครับ ต้องรอติดตามครับ”
น้ำปิงมีมั้ย?
น้ำปิง : “Ready for summer เหมือนกัน รอดูชุดได้เลยสงกรานต์นี้ อาจจะเป็นส่วนของผ้าชีฟอง ตัดเย็บ ตีโป่ง มีผ้าที่เย็นสบาย ไม่หนา บางๆ”
เก่ง : “รอดูหน้าไทม์ไลน์แล้วกันว่าจะเป็นยังไง ขอพิจารณาอีกที”
ถามเรื่องที่ละคร เสน่ห์นาง ของพี่เอ ศุภชัย พับโปรเจ็กต์ไป?
เก่ง : “จริงๆ เก่งยังไม่ได้คุยกับพี่อ๊อฟทางผู้ใหญ่แบบทั้งหมด แต่ก็ได้รับสารนี้มาเหมือนกัน ถ้าเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ประกาศอีกทีนึงแล้วกันครับ
ถามว่าเสียดายมั้ย แน่นอนว่าเสียดายมากครับ เพราะเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆ ที่เป็นเบอร์ใหญ่ของวงการเลย ก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้ประสบการณ์ได้อะไรจากพี่ๆ เยอะมาก เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอยากเล่นกับพี่ๆ แน่นอน”.