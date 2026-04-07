ลาก่อน! รายการอาหารดัง ประกาศเทปสุดท้าย เทปที่ 666 กับการเดินทางที่ยาวนานกว่า 16 ปี แฟนๆแห่เสียดาย เป็นกำลังใจ เชฟบุ๊ค ติดตามกันมานาน
เป็นอีกหนึ่งรายการที่ประกาศอำลาจอ เชฟบุ๊ค โพสต์ประกาศอำลา รายการ Foodwork รายการทำอาหารดัง ออกอากาศเทปสุดท้ายทางช่อง ไทยพีบีเอส ในวันที่ 5 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ซึ่ง เชฟบุ๊ค พร้อมด้วยน้องพาสต้าลูกชาย ดำเนินรายการ ก่อนอำลากับเทปรายการเทปที่ 666 พร้อมระบุข้อความว่า ลาก่อน แคปชั่นด้วยว่า
รายการอาหารดัง Foodwork ประกาศเทปสุดท้าย
“พรุ่งนี้มาดู foodwork เทปสุดท้ายด้วยกันนะครับ
เทปที่ 666 กับการเดินทางที่ยาวนานกว่า 16 ปี
ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ
ขอฝากติดตามรายการใหม่ทางออนไลน์ด้วยนะครับ
1.หลง ตลาด (น้องพาสต้าพาเที่ยวตลาด)
2.chef with dog (รายการทำอาหารของน้องไข่ตุ๋น)”
แฟนๆส่งกำลังใจ เชฟบุ๊ค ขอติดตามต่อไป
แฟนๆต่างก็มาคอมเมนต์ แห่เสียดายใจหาย พร้อมทั้งเป็นกำลังใจ และสอบถามว่าไปทำอะไรต่อ แฟนๆพร้อมไปติดตามด้วย อาทิ
- เสียดายค่ะ พอย้ายจากตอน 17.00 น วันอาทิตย์ แล้วก็หาไม่เจอเลยค่ะ ว่าไปอยู่ตอนไหน
- เสียดายจัง เป็นเวลาของครอบครัวมาตลอดทุกวันอาทิตย์ถึงย้ายก็ตามต้องเฝ้ารอดูว่าพี่บุ๊คจะพาไปไหนค่ะ FC ตั้งแต่ป้าไข่ดาว ส่งต่อเป็นไข่ตุ๋น เป็นรายการที่น่ารักๆ มากๆค่ะ เจอกันใหม่นะคะ
- ติดตามตั้งแต่มัธยม รู้สึกใจหายเลยค่ะ
- ชอบดูรายการนี้มากๆค่ะ
- อ้าว รายการดีๆ ทำไมหยุดทำแล้วค่า เสียดายเลยค่า เชฟบุ๊ค
- เสียดายและใจหายค่ะ // ย้ายไปอยู่ที่ไหน เวลาไหน แจ้ง fc ด้วยนะคะ
- ใจหายนะคะพี่บุ๊ค โชคดีและขอบคุณนะคะ food work เป็นต้น
ที่มา เชฟบุ๊ค
ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69