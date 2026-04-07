มาเตะบอลสนุกๆเครียดเลย! แจ๊ค จักรพันธ์ ขอโทษ แอน ทองประสม เพื่อนคนบันเทิงแห่ขยี้ดาราหนุ่ม เป็นผมลาออกจากวงการแล้ว แอน ตอบชัดอาการที่ทรุดลงมาบาดเจ็บอะไรมั้ย

จากกรณีควันหลง งานบอลช่อง3 แอน ทองประสม ถูกนักแสดงหนุ่ม เตะบอลอัดใส่ศีรษะทำเอาหลายคนตกใจ โดย แจ๊ค จักรพันธ์ ก็โพสต์ภาพ แอน พร้อมข้อความขอโทษด้วยว่า

แจ๊ค จักรพันธ์ ขอโทษ แอน ทองประสม เพื่อนคนบันเทิงแห่ขยี้ดาราหนุ่ม

“ผมขอโทษพี่แอนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุครับ..(อิโมจิร้องไห้หนัก) กะว่าจะมาเตะบอลสนุกๆเครียดเลย#56ปีch3landdom #56ปีch3landdomdday”

โดย แอน ก็เข้ามาคอมเมนต์ติดตลกด้วยว่า “บอลทำไรพี่ไม่ได้เลยค่ะ.. นี่มาHyrox ต่อแล้วนะ!” แต่งานนี้เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ขยี้กันรัวๆ อาทิ บอย ปกรณ์ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “แจ๊ค กรูเห็นมึงเล็งนะ” , ปาล์ม ศุภชัย ก็บอกด้วยว่า “เป็นผม…ลาออกจากวงการแล้วนะ” เป็นต้น

แอน ตอบชัดอาการที่ทรุดลงมาบาดเจ็บอะไรมั้ย

ขณะที่ แอน รีบชี้แจงถึงคลิปถูก แจ๊ค เตะบอลมาโดนที่หัวซึ่งมีคนถามเยอะมาก แอนเจ็บมั้ย เป็นอะไรมากหรือเปล่า เพราะจากคลิปที่ดูเหมือนแอนจะดูบาดเจ็บมาก ท่าที่แอนทรุดลงไปด้วย

แอน ชี้แจงชัดว่า “ไม่ได้เจ็บอะไรเลย พร้อมทั้งโชว์บอลที่อยู่ในคลิปเป็นบอลลูกเล็กๆ ของเด็กๆเล่น บอลเบามาก แอนทำการแสดงแก้เขิน ทำหมดแรง ทำตลกให้น้องแจ๊คสบายใจว่าตัวเองไม่ได้เจ็บ เพราะแจ๊คดูกังวลมาก น้องเดินมาหาหลายรอบมากๆ มากราบขอโทษแอน แอน ขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงด้วย”

ที่มา jack_chakapan

ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69

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