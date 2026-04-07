“บอย ภิษณุ” เผยข่าวดี เลิกกินยาแล้ว! หลังสู้โรคซึมเศร้านานเกือบ 3 ปี ชีวิตกลับมาสดใสอีกครั้ง เผยเคล็ดลับฮีลใจ เน้นแก้ที่ต้นเหตุ-ให้เวลาเยียวยา
ทำเอาแฟนๆ โล่งใจและร่วมยินดี เมื่อ “บอย ภิษณุ” ออกมาอัปเดตชีวิตล่าสุด หลังเผชิญมรสุมทั้งงาน การเงิน และปัญหาครอบครัว จนป่วยเป็นโรคซึมเศร้านานเกือบ 3 ปี โดยเจ้าตัวเผยข่าวดีว่าตอนนี้สามารถหยุดยาได้แล้ว และกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้อีกครั้ง พร้อมส่งต่อกำลังใจถึงคนที่กำลังต่อสู้กับโรคเดียวกันให้ไม่ยอมแพ้
โดยในคลิป บอยระบุว่า ผมมีเรื่องเล่าให้ฟัง ตัวผมเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเกือบ3ปี หาหมอและใช้ยารักษามาโดยตลอด พอเวลามันผ่านไป มาตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมหายแล้ว ผมไม่ต้องใช้ยาแล้ว และผมก็มีความสุขกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่คิดมากและไม่ซึมเศร้าอีกต่อไป อย่างเช่น ตื่นมาแล้วเรามีความรู้สึกสดใส อยากทำนู่น ทำนี่ อยากทำเรื่องเล็กๆก็มีความสุขแล้ว
อยากจะฝากไปถึงคนที่มีอาการคล้ายๆ ผม อาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ผมว่าเวลาสำคัญมากเลย เราต้องแก้ให้ตรงจุดว่าเราซึมเศร้าจุดไหน พยายามค้นหาให้เจอ และแก้มันไปให้ได้ ผมว่าวันนึงก็จะกลับมามีความสุข กลายเป็นคนปกติได้โดยที่ไม่ซึมเศร้า แล้วไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไป แค่อยากจะบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองคลีนแล้วมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆได้แล้ว น่าดีใจเนอะไม่ต้องกินยาแล้วด้วย