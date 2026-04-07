หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา ร้องไห้โฮเลย เป็ด เชิญยิ้ม – กิ๊ฟ โคกคูน ก็มา เพื่อนๆช่วยสร้างความเฮฮา แฟนๆแห่ชื่นชมตลกไม่ทิ้งกัน

ยังคงส่งกำลังใจให้ตลกดังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีเวลาก็มาเยี่ยมกันเรื่อยๆ ล่าสุด เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์ คลิป ขณะที่เพื่อนๆตลก นำโดย หม่ำ จ๊กมก , เป็ด เชิญยิ้ม , กิ๊ฟ โคกคูน มาเยี่ยมพ่อ พร้อมแคปชั่นขอบคุณด้วยว่า

หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา ร้องไห้โฮเลย

“ขอขอบคุณ อาเป็ด พี่หม่ำ อากิ๊ฟ อาสอนและทุกท่านที่มาเยี่ยมคุณพ่อวันนี้นะคะ..มาสร้างความเฮฮา มาเล่นมุกตลกเก่าๆ…คุณพ่อมีความสุขมากค่ะ”

โดยเผยโมเมนต์ เด๋อ ดอกสะเดา เห็นหน้า หม่ำ จ๊กมก ก็ร้องไห้หนักเลย จับมือด้วยความดีใจ รวมทั้งได้เจอเพื่อนๆตลกคนอื่นด้วย ตลกดังที่นอนรักษาตัวและกายภาพบำบัดอยู่ทุกวันนี้ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เลย

หม่ำ จ๊กมก รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา ร้องไห้โฮเลย เป็ด เชิญยิ้ม - กิ๊ฟ โคกคูน ก็มา

แฟนๆแห่ชม ตลกไม่ทิ้งกัน

ท่ามกลางคอมเมนต์ แฟนๆแห่ชื่นชม พร้อมทั้งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า วงการตลกไม่ทิ้งกัน พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ เด๋อ หายป่วยโดยเร็วด้วย อาทิ วงการนี้ดูแลกันยันกระดูก , คือ เค้าน่ารักนะทุกท่านเลย อาชีพเดียวกัน ไม่ทิ้งกัน มาดู มาเยี่ยมกันคือน้ำใจกำลังใจที่ดี ชอบค่ะ ,วงการตลกเขาไม่ทิ้งกันจริงๆ , ขอให้คุณเด๋อแข็งแรง ฟื้นตัวได้ในเร็ววันนะคะ เป็นต้น

ที่มา เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา

ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69

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