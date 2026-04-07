ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัว ‘โตโน่’ เปิดใจ ทำไมเลือกเงียบในวันที่เจอดราม่า ลั่นคุยกับคนที่ต้องคุย เคลียร์กับคนที่ต้องเคลียร์ คนที่ไม่เกี่ยว จะคิดอะไรก็เรื่องของเขา
หลังจากที่เจอมรสุมดราม่าลูกใหญ่ ปมนอกใจแฟนสาว ณิชา ณัฏฐณิชา เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ล่าสุด โตโน่ ภาคิน ออกมาเปิดใจหมดเปลือก ผ่านรายการ krees.talk ครีชวนคุย พร้อมเผยถึงสาเหตุที่งดรับงานแสดงและคอนเสิร์ต จนคนมองว่าเจ้าตัวอำลาวงการไปแล้ว
งดรับงานแสดง งดรับงานคอนเสิร์ต จะลาจากวงการนี้ไปแล้วเหรอ คือถอยเหรอ หรือยังไง?
ไม่ๆๆๆ แค่เขาถามว่า ไม่ได้รับเหรอ ก็ไม่ได้รับ คือผมรู้ว่าทำฟุตบอลมันหนัก พี่เห็นสภาพ ผมเครียดมาก แล้วเราก็เหมือนกับตอนแรกที่เราเริ่มสัมภาษณ์กันว่าผมไม่ได้เป็นคนปกติเนาะ ทำอะไรมันก็ต้องทำให้มันจริง สุดๆ ก็เลยคิดว่าตอนนั้นเราไปทัวร์คอนเสิร์ตนานมาก 2 เดือนกว่า ทัวร์ที่ยุโรป มันก็เต็มที่แล้ว
รวมถึงดราม่าต่างๆ ผมก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมจะทำในสิ่งที่ผมสนใจที่จะทำในตอนนั้น มันไม่ใช่เวลาที่ผมอยากจะเจอผู้คน ไม่ใช่เวลาที่ผมยิ้ม แล้วมันก็เป็นธรรมชาติของผม เวลาเจ็บ หรือเวลาเสียใจอะไร ผมไม่ใช่คนประเภทต้องมาพูด มาโพสต์อธิบาย มาพูดให้เข้าใจ ผมเจ็บ ผมก็อยู่ในที่ของผม ในถ้ำของผม รอให้แผลผมหาย
รู้สึกว่าภาพของโตโน่คือภาพของดาราที่ช่วยคน ดาราที่ช่วยสังคม ทีนี้อย่างที่รู้ๆ กันปีที่แล้ว อยู่ๆ โดนดราม่าอย่างกับสึนามิ ชุดใหญ่ไฟกะพริบมาก คือสำหรับพี่ พี่ไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆ แล้วโน่ตอนนั้นรู้สึกอะไร ทำไมโน่ไม่ออกมาพูด ไม่ออกมาอธิบาย หรือปฏิเสธหน่อยไหม หรือว่าจะปกป้องตัวเอง คือเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง แล้วที่ผ่านมาโน่ฮีลใจตัวเองได้ยังไงจนถึงกลับมายืนได้อย่างทุกวันนี้ ตอนนี้อธิบายได้ไหม?
“ไม่มีอะไรจะอธิบาย ไม่รู้จะอธิบายทำไม โอเคมันเป็นเรื่องส่วนตัว แล้วผมก็คิดว่าผมผิด ผิดก็คือผิด จะออกมาพูดอะไร ให้มาอธิบายอะไรในเรื่องต่างๆ สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือเราควบคุมตัวเองว่าจะทำยังไง ที่จะพูดแล้วไม่ทำให้คนอื่นเขาแย่ ไม่ทำให้คนอื่นเขาได้รับผลกระทบ เราจะทำยังไงดี สิ่งที่ทำก็คือ โอเค เราไม่สามารถห้ามให้คนอื่นพูดถึงเราได้ เขาอยากจะพูดถึงเราแบบไหน เขาอยากจะทำอะไร ทุกคนมีช่องทางของตัวเอง
ผมคิดว่าผมไม่มีอะไรจะแก้ตัว ไม่รู้จะไปพูดอะไร ก็คือผิดก็คือผิด ทำไม่ถูก ทบทวนตัวเอง ขอโทษคนที่ผมต้องขอโทษ หาทางแก้ไข แก้ไม่ได้ก็คือต้องเสีย เสียก็คือเสีย เพราะเราเป็นคนผิด แล้วต้องการให้ผมทำอะไร ต้องการให้ผมมาพูดอะไร ต้องการให้ผมออกรายการเพื่ออะไร ในเมื่อเป็นเรื่องของผม แล้วผมก็รู้ดีว่าถ้าพูดทั้งหมดเพื่ออะไร ให้คนมาเข้าใจผมมากขึ้น ทั้งๆ ที่จะไม่ดีกับใครเลยเนี่ยเหรอ ใครได้อะไรกับเรื่องนี้ ผมว่าเราจะตอบสนองมันยังไงซะดีกว่า
ผมเลือกแบบนี้ ผมเลือกแก้ในสิ่งที่ผมจะต้องแก้ ผมเลือกคุยกับคนที่ผมต้องคุย ผมเลือกเคลียร์คนที่ผมต้องเคลียร์ ส่วนคนที่ไม่เกี่ยว คนที่ไม่ได้รู้จริง คนที่ไม่ได้รู้จักผม จะคิดอะไรก็เรื่องของเขา”
อยากบอกใครไหม สมมุติคนที่นั่งดูอยู่ เขาไม่ได้มีดราม่าแบบโน่ แต่เขามีเรื่องที่แบบโคตรทุกข์ใจ ทุกข์ใจแบบเรื่องของเขาเองนะ คือพี่เชื่อว่าทุกคนมีปัญหาหมดแหละ นั่งอยู่วันนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเทอมลูก วันนี้จะทำยังไง มีปัญหาชีวิต มีอยากบอกวิธีอะไรหน่อยไหม หรืออยากบอกอะไรไหมว่า ชีวิตเราก็ผ่านอะไรหนักๆ มา จะผ่านได้ยังไง?
“บางทีเราก็ต้องทำตัวให้เป็นตะปู เกิดมาเพื่อถูกทุบถูกตี ทนกับมันให้ได้ บางทีมันอาจจะไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอก ไม่มีมองไปไม่เห็นใครเลยในวันที่มันแย่ แต่ว่ายังมีตัวเองอยู่นะ ยังมีหัวใจที่มันเต้นเพื่อเราเองอยู่ ให้เราได้หายใจ มันยังทำงานของมันอยู่ ดังนั้นผมว่าให้ความสำคัญกับมันบ้าง ส่วนเราจะรอดหรือไม่รอด ผมว่าบางที อันนี้ผมพูดถึงคนที่หมดหนทางจริงๆ นะ
พูดถึงคนที่มืดแปดด้านจริงๆ ผมว่าบางทีมันอาจจะเหมือนกับฟุตบอลก็ได้ หรือเหมือนกับสถานการณ์ของพ่อผมที่แม่ต้องตัดสินใจก็ได้ ทำมันให้เต็มที่ก่อน สุดท้ายแล้วถ้ามันจะล้ม ถ้ามันจะพัง ก็ต้องปล่อย ปล่อยให้มันเป็นไป คนเราเกิดมาก็ตายครั้งเดียว มีโอกาสเท่ากัน เวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่โอเคผมรู้ ต้นทุนคนเราไม่เท่ากัน ความโชคดี โอกาสอะไรไม่เท่ากัน
ดังนั้นคนที่ยังไม่เคยล้มก็พยายามทำ พัฒนาตัวเอง ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุด คนที่ล้มอยู่ก็พยายามหาทางที่จะลุก หาทางที่จะยืน โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้สูงขึ้น ไม่จำเป็น อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะ แต่มันเป็นวิธีของผม อดทนครับ”