พระเอกหนุ่ม ว่าที่คุณพ่อป้ายแดง ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว เพื่อนคนบันเทิงแห่ยินดี
หลังจากพระเอกหนุ่มวิกหมอชิต ฟีฟ่า เปรมอนันต์ วิวาห์หวาน เข้าพิธีนิกะห์ตามหลักศาสนาอิสลาม เปิดตัวเจ้าสาว CEO คนสวยธุรกิจดัง มาร์ดี้ มาดิน๊ะ ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 69 พระเอกหนุ่ม ว่าที่คุณพ่อป้ายแดง ก็ประกาศข่าวดีว่าภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนแรก
พระเอกหนุ่ม ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนแรก
โดย ฟีฟ่า โพสต์ภาพใบหน้ายิ้มสุดดีใจขณะพาภรรยาไปอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ พร้อมเผยภาพลูกน้อยในครรภ์ ระบุแคปชั่นด้วยว่า “มาชาอัลลอฮ ตะบารอกัลลอฮ หมายความว่า นั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงให้จำเริญเถิด Alhamdulillah”
เพื่อนๆ คนบันเทิงร่วมยินดี พระเอกหนุ่ม
ท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องคนบันเทิง รวมไปถึงแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่าง อาทิ ยินดีด้วยคับน้องง , ยินดีด้วยนะคับน้องชาย , ได้หลานแล้ววว , ยินดีด้วยจ้า ,ยินดีด้วยค้าบเพื่อนนน , Congrats kub เป็นต้น
ที่มา ฟีฟ่า
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ทีมข่าวสด 7 เม.ย.69