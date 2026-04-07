ไม่ลดคุณภาพ ไม่เพิ่มราคาให้เป็นภาระให้ผู้บริโภค ‘บอย-เจี๊ยบ’ กัดฟันตรึงราคาอาหาร สู้ภาวะเศรษฐกิจผันผวน สาดโปรแรงรับสงกรานต์
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจะสวิงแค่ไหนก็สู้ไม่ถอย สำหรับคู่รักนักสู้ “บอย อนุวัฒน์” หรือ “บอย พีซเมกเกอร์” และ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” หลังจากที่เคยออกมาเปิดใจถึงผลกระทบจากสถานการณ์โลกที่ทำเอาต้นทุนพลังงานและข้าวของแพงขึ้นหูฉี่ กระทบเข้าจังๆ กับธุรกิจร้านอาหาร Shabu King ของทั้งคู่
แต่เจ้าตัวยืนยันคำเดิมว่าไม่มีการขึ้นราคาสินค้าหรือลดเกรดวัตถุดิบแน่นอน เพราะไม่อยากให้ลูกค้าต้องมารับภาระเพิ่มในช่วงที่ทุกคนกำลังแย่ พร้อมทั้งจะไม่มีวันลดคุณภาพ ไม่เพิ่มราคาให้เป็นภาระผู้บริโภค
แถมยังจัดโปรฯสุดพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สาดโปรฯแรง 5 วัน เท่านั้น ที่ Shabu king ทั้งสองสาขา กับโปรสุดพิเศษ ทานเมนู A La Carte ครบ 800 บาท ลดทันที ลูกค้าทั่วไป / สมาชิกนินจาลด 10 % (เงินสด , เงินโอน) , ลด 5 % (เครดิต) และสมาชิกระดับ ซามูไร ขึ้นไป ลด 15 % (เงินสด , เงินโอน) , ลด 10 % (เครดิต) ตั้งแต่ 11-15 เมษายน 2569 เท่านั้น
ด้าน หนุ่มบอย เผยว่า “มีวิกฤตกับร้านอาหารชัดเจนที่สุดเลย เพราะคนรัดเข็มขัดมากขึ้นครับ สินค้าแพงขึ้น ต้นทุนก็สูงขึ้น แพ็กเกจก็แพงขึ้น ทุกวันเราจะได้รับรายการจากพนักงานว่าวันนี้ค่าอันนี้ขึ้นแล้ว แต่เราก็ยืนยันว่าจะไม่ลดคุณภาพของอาหาร เราจะตรึงไว้เท่าเดิม อาจจะมีการจัดการตลาดบางอย่าง เพื่อชดเชยกัน ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องขึ้นราคาครับ พยายามหาอะไรมาให้ผู้บริโภคได้ความคุ้มค่ามากกว่า
ตอนนี้ทุกคนก็หนักกันหมด ถ้ายิ่งเราเพิ่มราคามันก็เหมือนเอาภาระเราไปให้ลูกค้าเลยไม่เลือกวิธีนี้ดีกว่า เราสองคนอยู่ในสายอาชีพที่มีผลกระทบแรกๆ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ ร้านอาหารกับบันเทิงโดนก่อน ก็ฝ่ากันมา ก็ต้องขอบคุณแหละครับ เพราะเราอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตจากทุกคน”
เจี๊ยบ เผยว่า “ตอนนี้ร้านก็ไปได้เรื่อยๆ ค่ะ เราเพิ่มแบบบุพเฟ่ต์แล้ว สงกรานต์ใครที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนแวะมาเที่ยวที่ Shabu king ที่ สาขาศาลายา และ สาขาพระราม 9 ซอย 37 กันได้นะคะ ช่วงนี้เราจัดโปรสุดพิเศษเพื่อทุกคน ตั้งแต่ 11-15 เมษายน 2569 เท่านั้น นะคะ”.