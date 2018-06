น้ำตาอาบหน้ากากนักร้อง ได้แล้วแชมป์คนใหม่ The Mask Singer เปิดหน้ากากสุดซึ้ง

เป็นเวทีศึกแห่งศักดิ์ศรี สำหรับ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง มีนักร้อง นักแสดงทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ แวะเวียนมาขึ้นเวทีทำเซอร์ไพรส์ไปแล้วหลายต่อหลายคน โดยซีซั่น 4 เมื่อคืนที่ผ่านมา (14 มิ.ย.) เป็นรอบแชมป์ ชน แชมป์

ผู้ที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้าย คือ หน้ากากเป็ด และ หน้ากากผึ้ง ที่ทั้งคู่สร้างเสียงชื่นชมมาตลอดการแข่งขัน ทั้งเสียงดี และ สร้างความฮา ให้กับเวทีหน้ากากนักร้อง ให้มีสีสันอย่างมากมาตลอดทั้งคู่ และรอบสุดท้าย ก็ยังคงเส้นคงวาความฮา และเสียงดีไว้เหมือนเดิม

โดยรอบสุดท้ายหน้ากากนักร้องนี้ หน้ากากเป็ด และหน้ากากผึ้ง ร่วมกันแสดงโชว์เปิดเวทีแบบเต้นกันไฟลุก ในเพลง Too Much So Much Very Much จากนั้น หน้ากากเป็ดมาในบทเพลงซึ้งๆ อย่าง “รักเธอทั้งหมดของหัวใจ” ของวงพอส ซึ่งหน้ากากเป็ด สามารถโชว์เสียงร้องได้อย่างซาบซึ้งกินใจ ส่วนหน้ากากผึ้ง มาในเพลง “แลรักนิรันดร์กาล” ของ ปู่จ๋านลองไมค์ ซึ่งไพเราะไม่แพ้กัน

โดยสุดท้ายแล้วคะแนนโหวตเทไปให้ หน้ากากเป็ดน้อย เป็นผู้เอาชนะใจแฟนๆ ได้ในที่สุด และหน้ากากที่จะต้องโดนกระชากออกคือ หน้ากากผึ้ง ก็คือ สาวนิว นภัสสร ภูธรใจ ที่เธอถอดหน้ากากออกมาทั้งน้ำตา พร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่า “คิดถึงเพื่อนมาก เพราะไม่เคยที่ต้องมาร้องเพลงลำพังโดยที่ไม่มีเพื่อน ต้องปิดบังทุกคนว่าคือเรา ที่เลือกหน้ากากผึ้ง เพราะผึ้งเหมือนแมลงเล็กๆ ที่ดูเหมือนไม่มีแรงแต่จริงๆ มีพลังมาก มีความสามารถ มีทุกอารมณ์ ทั้งหวาน ทั้งอ่อนไหว และผึ้งไม่เคยบินเดี่ยว เหมือนเราที่ไม่เคยบินเดี่ยว”

ส่วน “หน้ากากเป็ดน้อย” ซึ่งจะเปิดเผยใบหน้า ว่า คือใครกันแน่ในสัปดาห์หน้า ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากได้รับการประกาศให้เป็นแชมป์ ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า “ทุกรอบผมพยายามทำเต็มที่ ผมพยายามก้าวผ่านบางอย่างของตัวเอง เพราะเชื่อว่าตัวเราเองขาดหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง แต่พยายามที่จะเติมเต็มมัน ผมไม่เคยคิดว่าจะชอบการร้องเพลง แต่แค่อยากให้ทุกคนมีความสุขเท่านั้นเอง การมาถึงตรงนี้ได้มันเกินฝันไปมาก”

ขอบคุณภาพ The Mask Singer